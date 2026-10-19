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Torun: şehir desteğiyle Ejderoğlu Kırşehir FK daha ileri taşınabilir

Çağatay Han Torun, Niğde Belediyespor galibiyetinin play-off iddiasını güçlendirdiğini; şehir dayanışması ve genç desteğinin takımın başarısını yukarı taşıyacağını söyledi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:11

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Torun: şehir desteğiyle Ejderoğlu Kırşehir FK daha ileri taşınabilir

Maç sonucu ve ligdeki konum:

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Ejderoğlu Kırşehir FK, ligin 7. haftasında konuk ettiği Niğde Belediyespor'u 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla yeşil-beyazlı ekip puanını 16'ya yükselterek play-off hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı.

Başkanın değerlendirmesi:

Kulüp Başkanı Çağatay Han Torun, maçın takım için özel bir anlam taşıdığını belirtti ve ligde yakaladıkları konumun korunmasının önemine vurgu yaptı. Torun, bu galibiyetin güçlü bir rakip karşısında alındığını ifade ederek, alınan 3 puanın değerine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: 'Bizim için önemli ve anlam yüklediğimiz bir maçtı. Bu karşılaşmayı kazanarak ligde iyi bir konuma geldik. Şu anda play-off hattındayız. Bundan sonraki süreçte asıl hedefimiz bu konumu korumak ve daha ileriye taşımak. Bunun için birlikteliğe ve bütünlüğe ihtiyacımız var.'

Şehirle bütünleşme ve gençlere yönelik adımlar:

Torun, kulübün ekonomik ve sportif açıdan zor şartlar altında ayakta tutulmaya çalışıldığını aktardı. Şehrin takımla bütünleşmesini sağlamak için yürütülen çalışmaları anlatan başkan, özellikle gençlerin takıma olan ilgisini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Buna örnek olarak kale arkası tribününün ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz hale getirilmesini gösterdi ve gençlerin tribünleri doldurarak takıma sahip çıkmasının altını çizdi.

Başkan Torun, şehirde ortak bir destek anlayışının oluşmasının takım başarısına doğrudan katkı sağlayacağını belirterek hem taraftarları hem de yerel paydaşları birlik çağrısında bulundu. Kulüp yönetiminin saha içi performansı sürdürülebilir kılmak için hem kaynak hem de motivasyon açısından şehrin hareketlenmesine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Ejderoğlu Kırşehir FK'nın önündeki hedef, elde edilen bu konumu koruyup play-off hattını kalıcı hale getirmek; bunun için saha dışındaki destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği vurgusu haberin öne çıkan mesajı oldu.

EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ÇAĞATAY HAN TORUN

EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ÇAĞATAY HAN TORUN

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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