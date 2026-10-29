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cumhuriyet bayramına özel film, 1930'ların ihbar hikayesini gündeme taşıdı

CHP'nin 29 Ekim'e özel kısa filmi, 1932-1933 İzmir Rıhtım Şirketi'nde yolsuzluğu bildiren çalışanların ödüllendirilmesini ve şeffaflık çağrısını işliyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Elif Demir

cumhuriyet bayramına özel film, 1930'ların ihbar hikayesini gündeme taşıdı

Film ve ana mesajı:

Cumhuriyet Halk Partisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için "Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir" adlı kısa filmi hazırladı. Yaklaşık iki dakikalık film, 1932-1933 döneminde İzmir Rıhtım Şirketinde usulsüzlükleri bildiren çalışanların yaşadıklarını ve ödüllendirilmelerini merkezine alıyor.

Olayın tarihsel süreci:

Filmde, şirketteki yolsuzlukları ortaya çıkaran çalışanların korku ve baskıya rağmen ihbarda bulunmaları, dosyanın Ankara'ya ulaştırılması ve 19 Haziran 1933 tarihinde İcra Vekilleri Heyeti tarafından alınan karar işleniyor. Karar metninde geçen "İzmir Rıhtım Şirketindeki yolsuzlukları haber verdiklerinden dolayı" ifadesi filme doğrudan aktarılıyor.

Hazırlanan anlatı, ihbarcıların cezalandırılmak yerine ödüllendirilmesi örneği üzerinden Cumhuriyet döneminin hesap verebilirlik ve kamu kaynaklarını koruma anlayışını vurguluyor.

Güncel çağrı ve filmdeki mesaj:

CHP, tarihsel anlatıyı bugünkü tartışmalarla ilişkilendirerek kamu kaynaklarının kullanımı, fonların akıbeti ve usulsüzlük iddialarına verilen tepkiler hakkında sorular gündeme getiriyor. Film, şeffaflık ve hesap verebilirlik çağrısını öne çıkarıyor ve kamu kaynaklarının korunmasının önemini hatırlatıyor.

"Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir" anlayışı, filmde hem geçmişin bir örneği hem de günümüz için bir ilke olarak sunuluyor; amaç, usulsüzlükleri bildirenlerin desteklenmesi ve kamunun çıkarlarının korunması gerektiği mesajını güçlendirmek.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA &quot;CUMHURİYET KİMSESİZLERİN...

CUMHURİYET HALK PARTİSİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA "CUMHURİYET KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR" ADLI KISA FİLM HAZIRLADI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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