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Ankara'da beş anlaşma: Erdoğan ile Mirziyoyev işbirliğini güçlendirdi

Külliye görüşmesinde Erdoğan ile Mirziyoyev huzurunda ticaret, sosyal güvenlik ve sınır taşımacılığı başlıklarında 5 anlaşma imzalandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Caner Şahin

Ankara'da beş anlaşma: Erdoğan ile Mirziyoyev işbirliğini güçlendirdi

Görüşme ve imza töreni:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Mirziyoyev'in Türkiye ziyareti, Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşti. İkili görüşmenin ardından düzenlenen imza töreninde iki ülke arasında toplam 5 anlaşma Cumhurbaşkanları huzurunda imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ülke Sınırlarından Geçen Taşıtlar ve Eşyalara Dair Ön Bilgi Değişimine İlişkin Protokolün Tadiline İlişkin Ek Protokol, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti İle Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması’nı Tadil Eden Protokol ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov imzaladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'ya imza attı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey’in Kurulmasına İlişkin Anlaşma'yı imzaladı.

İş birliğinin öncelikleri ve uygulanması:

İmzalanan protokoller, lojistik ve sınır geçişleriyle ilgili bilgi paylaşımından tercihli ticaret düzenlemelerine, sosyal güvenlik koordinasyonundan iş dünyasını doğrudan destekleyecek bir konsey kurulmasına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Sosyal güvenlik alanındaki ana anlaşma ile bunun uygulamasına ilişkin idari düzenleme aynı ziyarette tamamlanarak çalışanların haklarının korunmasına yönelik mekanizmaların uygulanabilirliği güçlendirildi.

Diğer yandan tercihli ticaretin tadili ve sınır taşımacılığına ilişkin protokoller, iki ülke arasındaki ticaret akışının hızlanmasına ve lojistik süreçlerinin kolaylaştırılmasına hizmet edecek teknik altyapıyı tanımlıyor.

Sonraki adımlar:

İmzalanan anlaşmaların etkinliği, taraf bakanlıkların yürütmesi ve ticaret ile sosyal güvenlik uygulamalarını takip edecek kurumların koordinasyonuna bağlı olacak. Kurulan yüksek düzeyli konsey ise iş dünyası ilişkilerinin geliştirilmesi ve uygulama süreçlerinin izlenmesinde kilit rol üstlenecek.

Türkiye ile Özbekistan arasında 5 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Özbekistan arasında 5 anlaşma imzalandı

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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