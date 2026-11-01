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Cumhuriyet bilinci örnek şahsiyetlerle Bayburt’ta anlatıldı

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde Dr. Erdem Saka, Cumhuriyet’in 103. yılı etkinliğinde yükümlülere tarih ve örnek şahsiyetleri anlattı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 07:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Cumhuriyet bilinci örnek şahsiyetlerle Bayburt’ta anlatıldı

Cumhuriyet bilinci için düzenlenen tarih semineri

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülere yönelik 'Tarihteki Örnek Şahsiyetlerin Hayatı' konulu bir seminer düzenlendi. Etkinlik, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü anma çerçevesinde gerçekleştirildi.

Seminerde ele alınan temalar:

Semineri veren İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erdem Saka, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in kuruluş sürecinin tarihî önemini katılımcılara aktardı. Konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen Milli Mücadele dönemi ve bu süreçte Türk tarihine yön veren örnek şahsiyetlerin yaşamlarından alınabilecek dersler anlatıldı.

Milli ve manevi değerlerin aktarımı:

Seminerde ayrıca milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemi üzerinde duruldu. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin yaşamlarından somut örnekler paylaşılmak suretiyle, katılımcıların tarihi ve kültürel bilinçlerinin güçlendirilmesine yönelik bilgiler verildi. Etkinlik, yükümlülerin tarih bilincini artırmayı ve toplumsal değerlerle bağlarını kuvvetlendirmeyi hedefledi.

BAYBURT’TA DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİNE TARİH SEMİNERİ

BAYBURT’TA DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİNE TARİH SEMİNERİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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