Kırsala doğal gaz genişliyor: üç mahalle 2027'de hizmete girecek

Kırsala doğal gaz çalışmaları ilerliyor:

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, ilçede üç mahallenin 2027 yılında doğal gazla buluşturulacağını açıkladı. Tacir, İnikli ve Ömerli mahallelerinde uygulanacak proje, İznik Belediyesi tarafından altyapıyı güçlendirme ve yaşam standartlarını yükseltme hedefleri doğrultusunda planlanıyor.

amaç ve beklentiler:

Belediye yetkilileri, doğal gazın devreye alınmasının konut ısıtmasında konforu artırmasının yanı sıra günlük yaşamı kolaylaştıracağını belirtiyor. Projenin, ilçenin merkezinden kırsal mahallelerine kadar hizmetlerin yaygınlaştırılması ve uzun vadeli altyapı iyileştirmelerine zemin hazırlaması bekleniyor.

belediye çalışmaları ve iş birliği:

Konuyla ilgili konuşan Başkan Usta şunları söyledi: "Tacir, İnikli ve Ömerli mahallelerimizi 2027 yılında doğal gazla buluşturuyoruz. Hemşehrilerimizin daha konforlu ve modern yaşam imkânlarına kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin merkezinden kırsal mahallelerine kadar her noktada yaşam kalitesini artırmayı önemsiyoruz. Üç mahallemize kazandırılacak doğal gaz hizmetinin şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum". İznik Belediyesi, ilgili kurumlarla iş birliği içinde altyapı imkânlarını geliştirerek vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak hizmetleri yaygınlaştırmayı sürdüreceğini bildirdi.

İZNİK BELEDİYE BAŞKANI KAĞAN MEHMET USTA, TACİR, İNİKLİ VE ÖMERLİ MAHALLELERİNİN 2027 YILINDA DOĞALGAZLA BULUŞTURULACAĞINI MÜJDELEDİ.