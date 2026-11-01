Kayıp Tomi evine döndü: hırsızların 'benzettik' savunması tartışma yarattı

Olayın ayrıntıları:

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşayan Çetil ailesinin golden cinsi köpeği Tomi, geçtiğimiz akşam evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Aile, Tomi'nin iki yıl önce Aleyna Çetil'e nişanlısı tarafından hediye edildiğini, kısa sürede evin bir parçası haline geldiğini belirtti.

Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, olaya karıştığı tespit edilen iki motosikletli kişinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosiklet üzerinde bulunan kişilerden birinin çevreyi kontrol edip cebinden tasmayı çıkardığı, tasmayı köpeğe taktığı ve Tomi'yi motosiklete alarak bölgeden uzaklaştığı yer alıyor.

Polis müdahalesi ve köpeğin iadesi:

Ailenin şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu Tomi'yi buldu ve köpek sahibi aileye teslim edildi. Çetil ailesi, Tomi'ye yeniden kavuşmanın sevincini yaşarken polis ekiplerine teşekkür etti.

Olayın ardından konuşan aile fertlerinden Yakup Çetil, duygularını şu sözlerle paylaştı: "Tomi köpeğimiz geri geldi. Ailecek mutluyuz ve huzurluyuz. Çocuklarımızın da yüzü gülüyor. Köpeği çalan hırsızlar, köpeği yanlışlıkla götürdüklerini söylediler ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Polis ekipleri sağ olsunlar yardımcı oldular. Gerekli işlemleri yaparak sahip çıktılar. Birkaç gün önce üzüldük ama şimdi çok iyiyiz. Herkesten Allah razı olsun"

Hırsızların savunması ve yerel tepki:

Yakup Çetil'in ifadelerine göre, köpeği alan kişilerin savunması "kendilerine benzettikleri için aldıkları" yönünde oldu. Aile bu gerekçeyi şüpheli bulurken, mahalledeki komşular ve Çetil ailesi polis çalışmalarının hızlı ve etkili olmasından memnuniyet duydu.

Olay, evcil hayvanların güvenliği ve dolaşım halindeyken dikkat edilmesi gereken tedbirler konusunu yeniden gündeme getirdi. Çetil ailesi, Tomi'nin sağ salim geri dönmesinin önemine vurgu yaparak, benzer durumlarda yetkililere başvurulması çağrısında bulundu.

YAKUP ÇETİL VE TOMİ