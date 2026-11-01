Mora eviyle semtin simgesi olan kuaför: kendi işinin patronu oldu

mora evi semtte tanınır hale geldi:

Lütfiye Sönmez, Hatay'ın Antakya ilçesi Açıkdere Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evinin ikinci katında işlettiği kuaför salonuyla tanınıyor. En sevdiği renk olan mora boyattığı dış cephe, hem mahallede hem de çevre köylerde dikkat çekiyor ve müşterilerin salonu kolay bulmasını sağlıyor.

evin bir odasından salon sahibi olmaya:

Kuaförlük mesleğine 7 yıl önce başlayan Sönmez ilk 2 yıl evinin bir odasında hizmet verdi. Eşinin köy yerinde müşteri bulamayacağına dair endişelerine rağmen mesleğinden vazgeçmedi. Çocuklarından ayrı kalmak istemediği için çarşıda bir yer açmak yerine evin üst katını kuaför salonuna dönüştürme kararı aldı. Zaman içinde yaptığı tadilatlarla; asma tavan, klima ve diğer eksiklerini tamamladı. Sönmez, "Çalıştıkça kazandım, kazandıkça iş yerimi geliştirdim" yaklaşımıyla işini büyüttü ve şimdi kendi salonunun patronu olarak hizmet veriyor.

renk seçimi ve görünürlüğün etkisi:

Salonun dış cephesinin mor olması, Sönmez'in bilinçli bir tercihine dayanıyor. Meskenin kent merkezine yaklaşık 20 dakika uzak olması nedeniyle müşterilerin salonu bulmakta zorlanabildiğini belirten Sönmez, fark edilirlik için mor rengini tercih etti. Boyacıyla özel bir karışım hazırlatarak istediği tonu elde ettiğini, binanın karşı köylerden bile görülebildiğini ve bölgede benzer renkte başka bir yapı olmadığını söylüyor.

Başlangıçta küçük bir salonda hizmet veren Sönmez, müşteri kitlesini genişleterek işini ayakta tutan isimlerden biri oldu. Açıkdere'de bu işi yapan ilklerden sayılan Sönmez, işini sürdürmeyi başardı ve şimdi ikinci şube açmayı hedefliyor. Mor rengiyle dikkat çeken salon, yerel halkın merakını da çekmeye devam ediyor.

Eşinin 'Köy yerinde kimse gelmez' sözüne rağmen pes etmeyen kadın, mor renkli eviyle kendi işinin patronu oldu