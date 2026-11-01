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Yanartaş'ta künefe: doğada coğrafi işaretli lezzet deneyi

Arsuz'da Roma döneminden beri yanan Yanartaş'ta bir grup gezgin, coğrafi işaretli Antakya künefesini doğal ateşte pişirip fırtınaya rağmen paylaştı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 09:04

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Emre Koç

Yanartaş'ta künefe: doğada coğrafi işaretli lezzet deneyi

Doğal ateşin üzerinde Antakya lezzeti

Hatay’ın Arsuz ilçesinde bir doğa yürüyüşü sırasında, kayaların arasından yüzyıllardır yanmakta olan Yanartaşın ateşi üzerinde coğrafi işaretli Antakya künefesi pişirildi. Etkinliği düzenleyenlerden Gökhan Uzunparmak ve arkadaşları, bölgenin sembolik ateşini kullanarak farklı bir deneyim yaşamak istediklerini söyledi.

Yürüyüş rotası ve hazırlık:

Grup, yürüyüş için Arsuz’un Kurtbağı Mahallesi yakınlarındaki Zilli Şelalesi mevkiini seçti. Yanlarında getirdikleri künefeyi doğal ateşin üzerinde pişirmek için hazırlıklara başladı ve bölgedeki taşların arasından çıkan kontinü doğal gazın oluşturduğu alevi kullandı. Künefeye ait malzemelerin ve pişirme sürecinin coğrafi işaretli Antakya tarifine uygun olduğu belirtildi.

Zorlu hava koşulları ve paylaşım:

Tam pişirme aşamasındayken grubu beklenmedik bir fırtına yakaladı; pişirme ideal koşullarda tamamlanamadı ancak katılımcılar zor şartlara rağmen künefeyi birlikte yemeyi tercih etti. Etkinlik sırasında bölgeye gelen köylüler, ateşin eskiden beri bilindiğini, ancak ilk kez bu ateşin başında künefe yapıldığını ifade ederek etkinliği ilginç bulduklarını aktardı.

Uzunparmak, yaşadıkları anıyı unutulmaz olarak nitelendirip, bu yıl yağmurlar başlamadan önce benzer bir etkinliği yeniden gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti. Yerel halkın ilgisi ve doğal ateşin simgesel niteliği, etkinliği hem lezzet hem de kültürel bir deneyime dönüştürdü.

GÖKHAN UZUNPARMAK

GÖKHAN UZUNPARMAK

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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