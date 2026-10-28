Cumhuriyet emanetimizdir: birlik ve üretimle geleceğe yürüyüş

Kayseri'den cumhuriyet vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını; bağımsızlık, millî irade ve ortak geleceğe duyulan inancın en güçlü simgesi olduğunu belirtti. Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet, geleceğe taşıdığımız en büyük emanetimizdir ifadesiyle bu mirasın korunması ve değerlerinin yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Cumhuriyetin tarihî ve sosyal anlamı:

Büyükkılıç mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletin büyük fedakârlıklarla kazandığı mücadeleye ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanının tarihî dönüm noktası oluşuna vurgu yaptı. Cumhuriyetin, milletin kendi kaderini tayin etme iradesinin, birlik ve beraberliğinin en güçlü ifadesi olduğunu belirten Büyükkılıç, kazandığımız özgürlük ve bağımsızlığın korunmasının ortak sorumluluk olduğuna değindi.

Yerel yönetim, üretim ve gelecek hedefleri:

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde belirlenen Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda üretim, bilim, teknoloji ve kalkınmanın önemine işaret etti. Kayseri'nin üretim gücü, girişimci ruhu ve çalışkan insanlarıyla ülke kalkınmasına katkı sunduğunu ifade eden Büyükkılıç, altyapıdan ulaşıma, kültürden sanata, bilimden sosyal belediyeciliğe kadar yürütülen hizmetlerin şehrin daha yaşanabilir ve üretken bir geleceğe hazırlanması açısından öncelikli olduğunu vurguladı.

Mesajında gençlere yönelik yapılanların, araştıran, üreten ve kendine güvenen nesillerin yetişmesine katkı sağlayacak çalışmalara atıf yapan Büyükkılıç, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında daha güçlü bir Türkiye için yerel yönetimler olarak kararlılıkla çalışılacağını belirtti. Ayrıca Cumhuriyet kazanımlarının güvence altına alınmasının millî birlik ve beraberliğin korunmasından geçtiğini ifade etti.

Son bölümde Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Millî Mücadele kahramanları, aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için rahmet, minnet ve şükran dileklerini iletti. Büyükkılıç, milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla kutlayarak ülkeye huzur, millete birlik ve beraberlik, geleceğe umut temenni etti ve "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." sözleriyle mesajını sonlandırdı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, CUMHURİYET’İN KURULUŞUNUN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ VE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, CUMHURİYET’İN; BAĞIMSIZLIĞIN, MİLLÎ İRADENİN VE ORTAK GELECEĞE DUYULAN İNANCIN EN GÜÇLÜ SİMGESİ OLDUĞUNU VURGULADI. BÜYÜKKILIÇ, "CUMHURİYET, GELECEĞE TAŞIDIĞIMIZ EN BÜYÜK EMANETİMİZDİR" DEDİ.