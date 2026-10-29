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Acıpayam kanyonunda 75 metreden dalgalanan dev Türk bayrağı

Denizli DEBAK ekibi, dört günlük dağ arama kurtarma eğitiminin sonunda Acıpayam Kanyonunda 75 metrelik inişle 80 metrelik hat üzerinde dev Türk bayrağı açtı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Acıpayam kanyonunda 75 metreden dalgalanan dev Türk bayrağı

Acıpayam Kanyonunda dev Türk bayrağı gösterisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma (DEBAK) ekibi, dört gün süren "Yaz Dağ Arama Kurtarma Eğitimi"nin uygulama safhasını, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıldönümü kapsamında özel bir etkinlikle sonlandırdı. Zorlu kanyon ve sarp arazide gerçekleştirilen tatbikat, hem teknik becerilerin hem de ekip koordinasyonunun sergilendiği bir gösteriye dönüştü.

eğitim kapsamı ve uygulamalar:

Eğitim boyunca ekipler; istasyonların kurulması, iniş ve tırmanış teknikleri, uçurum ve yarlardan yaralı tahliye yöntemleri, havai hatların kurulması ve bu hatlardan yaralı tahliyesi ile yaşam hatlarının kurulması ve güvenli ilerleme gibi uygulamaları sahada uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Bu uygulamalar, ekiplerin teknik müdahale becerilerini ve arazi koordinasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyordu.

bayrağın açılışı ve gösterinin detayları:

Eğitim sonrasında planlanan özel gösteride, 15 kişilik DEBAK ekibi Acıpayam Kanyonu’nun sarp kayalıklarında 75 metre yükseklikte ve 80 metre uzunluğunda bir havai hat sistemi kurdu. Kurulan hat üzerinden gerçekleştirilen inişlerle ekip, özel tekniklerle taşıdığı ay-yıldızlı al bayrağı kanyonun zirvesinde dalgalandırdı. Gösteri, Cumhuriyetin bağımsızlık, cesaret ve mücadele ruhunu zorlu doğa şartlarında simgesel biçimde yansıttı.

Eğitimin ve gösterinin amacı, yalnızca bayrak açmak değil; aynı zamanda sahada güvenli müdahale kapasitesini artırmak, ekip içi koordinasyonu pekiştirmek ve acil durumlarda uygulanacak tekniklerin pratiğe dökülmesini sağlamaktı. DEBAK ekibinin uygulama başarıları, halkla paylaşılan bu tür etkinliklerle de görünür kılındı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA (DEBAK) EKİBİ, ACIPAYAM KANYONU’NDA DÜZENLEDİĞİ DÖRT...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA (DEBAK) EKİBİ, ACIPAYAM KANYONU’NDA DÜZENLEDİĞİ DÖRT GÜNLÜK "YAZ DAĞ ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ" UYGULAMA SAFHASINI, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL BİR ETKİNLİKLE TAÇLANDIRDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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