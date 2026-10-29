Zonguldak'ta 103. yıl coşkusu öğrencilerin gösterileri ve tören geçişleriyle yükseldi

Tören alanında birlik ve coşku:

Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda düzenlenen 29 Ekim kutlamalarına Vali Osman Hacıbektaşoğlu, protokol üyeleri, öğrenciler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Hacıbektaşoğlu, tören alanındaki katılımcıların bayramını kutladıktan sonra program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu; öğrenciler şiirler seslendirdi ve törende 10. Yıl Marşı da yer aldı.

Vali'nin mesajı ve törende vurgulanan değerler:

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet'in milletin bağımsızlık mücadelesinin eseri olduğunu vurguladı. Hacıbektaşoğlu'nun sözleri şöyle kayda geçti: "Cumhuriyet, milletimizin tarih boyunca taşıdığı bağımsızlık iradesinin, en zor şartlarda dahi sarsılmayan vatan sevgisinin ve geleceğine kendi iradesiyle yol verme kararlılığının en büyük tezahürü ve eseridir".

Gösteriler ve halkın katılımı:

Konuşmaların ardından öğrenciler ve sporcular tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi. Halk oyunları, spor gösterileri ve Türk bayraklarıyla düzenlenen etkinlikler törene renk kattı. Tribünlerdeki vatandaşlar ellerindeki bayraklarla coşkuya ortak oldu ve program boyunca birlik mesajları öne çıktı.

Geçit töreni ve katılımcılar:

Programın son bölümünde tören geçişi gerçekleştirildi. İlk olarak öğrenciler ve sporcular sahnedeki yerlerini aldı; ardından polis birlikleri, komando timleri ve maden işçileri tören alanından geçiş yaptı. Geçit töreni, katılımcı grupların temsili birlik ve disiplinini gözler önüne serdi.

Tören, Cumhuriyetin 103. yıl dönümünde kentteki farklı kesimlerin bir araya gelerek ortak değerleri kutlaması şeklinde tamamlandı.

ZONGULDAK'TA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA KARAELMAS KEMAL KÖKSAL STADI'NDA DÜZENLENEN TÖRENDE ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI GÖSTERİLER VE BAYRAKLI GEÇİŞLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KUTLAMALARDA POLİS, KOMANDO BİRLİKLERİ VE MADEN İŞÇİLERİ DE TÖREN ALANINDAN GEÇTİ.