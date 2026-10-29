İzmirli esnaftan Cumhuriyet Bayramı'nda çocuklara ücretsiz döner geleneği

İzmir'de dönerci çiftin Cumhuriyet Bayramı armağanı

İzmir'in Halit Ziya Bulvarında dönercilik yapan işletme sahibi Emre Koca ve eşi Fatma Işık Koca, 7 yıldır sürdürdükleri geleneği bu yıl da 29 Ekim'de devam ettirdi. İşletme, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ardından bölgeye gelen çocuklara iş yeri önünde kurduğu tezgahta yaklaşık 2 bin porsiyon döneri ücretsiz olarak sundu; yanında ayran, çikolata ve Türk bayrağı da dağıtıldı.

Geleneğin arkasındaki motivasyon:

Emre Koca geleneği anlatırken, "23 Nisan ve 29 Ekim'de bütün çocuklara her şey ücretsiz" ifadelerini kullandı. Koca, hazırlıklarının yaklaşık 2 bin porsiyon olduğunu, şu ana kadar bin 300'ü aşkın çocuğa ikram yapıldığını belirtti. Dağıtılan hediyeler arasında ayran, su, balon ve şekerin de yer aldığı kaydedildi.

Çocukların ve ailelerin tepkisi:

Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamaların ardından bölgeye gelen çocuklar arasında uzun kuyruklar oluşturdu. 12 yaşındaki öğrenci Betül Akgün, "29 Ekim’imiz kutlu olsun. Böyle bir etkinlik düzenlediği ve tüm çocukları sevindirdiği için dönerci Emre ağabeye çok teşekkür ederiz" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Betül'ün kardeşi Yusuf Akgün de dağıtımın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Emre Koca, insanların teşekkürlerinin kendileri için yeterli olduğunu belirterek "Dünyanın en büyük zenginliğini yaşıyoruz. Çocukları sevindirmek, onların hayır duasını almak ne mutlu bize" dedi. Koca, tüm esnaf arkadaşlarına benzer etkinlikler yapma çağrısında bulundu ve "Ne mutlu Cumhuriyet çocuklarına" mesajını yineleyip seneye de geleneği sürdüreceklerini söyledi.

ÇOK MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEYEN 12 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ BETÜL AKGÜN