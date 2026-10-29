Binlerce adım, tek ses: Osmangazi Köprüsü'nde cumhuriyet koşusu

Osmangazi Köprüsü'nde 103. yıl coşkusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesizinin düzenlediği Uluslararası Osmangazi Cumhuriyet Koşusu'nda 6 bin 500 sporcu ve vatandaş, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlamak için bir araya geldi. Etkinlik, bu yıl ilk kez Osmangazi Köprüsü üzerinde kurulmuş parkurlarda gerçekleştirildi ve katılımcılara Körfez manzarası eşliğinde koşma imkânı sundu.

Katılım, destekçiler ve parkurlar:

Organizasyon, "Türkiye Yüzyılı’nda Koşuyoruz" mottosuyla düzenlendi. Etkinliğe 19 ülkeden sporcular ve Türkiye'nin önde gelen 16 elit atleti katıldı. Resmi veriler, 10 kilometrelik parkurda 2 bin 173 çipli sporcunun, 5 kilometrelik halk koşusunda ise 1 bin 653 çipli katılımcının yer aldığını gösteriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli ve Yalova valilikleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Bilişim Vadisi başta olmak üzere birçok kurum etkinliğe katkı sundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, yarış öncesinde yaptığı konuşmada Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını belirtti. Abiş, Cumhuriyet'i emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehitleri rahmetle andı ve "Türkiye Yüzyılı’na yaraşır bir eser üzerinde koşuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Abiş, gelecekteki koşuları da aynı mekânda gerçekleştirme niyetini vurguladı.

Dereceler ve ödüller:

10 kilometre yarışında kadınlarda birinciliği Elida Jelimo Korir elde etti; Emebet Ejigu Bizuneh ikinci, Sümeyye Erol üçüncü, Pelinsu Şahin dördüncü ve Fatma Arık beşinci oldu. Erkeklerde ise podyumun zirvesinde Ramazan Baştuğ yer aldı; Adel Mechaal ikinci, Ali Kaya üçüncü oldu. 10 kilometrede dereceye giren sporculara sırasıyla 60 bin, 50 bin, 40 bin, 35 bin ve 30 bin lira para ödülü verildi.

5 kilometrelik halk koşusunda kadınlarda genel klasmanda Zehra Baysal birinci, Melek Yıldız ikinci, Esma Nur Yıldız üçüncü, Melek Akbay dördüncü ve Ceylan Dağ beşinci oldu. Erkeklerde ise Ege Berk Keskin birinciliği elde ederken, Mehmet Can Kapağan ikinci, Mehmet Uslu üçüncü, Zafer Uyan dördüncü ve Baran Karadağ beşinci sırada yer aldı. Halk koşusunda dereceye girenlere kadınlar ve erkekler kategorilerinde sırasıyla 15 bin, 12 bin, 10 bin, 8 bin ve 6 bin lira ödül dağıtıldı.

Organizasyon, dereceye giren sporculara ödül ve madalyalarının takdim edilmesiyle sona erdi ve katılımcılar köprü üzerinde hem rekabeti hem de Cumhuriyet coşkusunu paylaştı.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI OSMANGAZİ CUMHURİYET KOŞUSU'NDA HER YAŞTAN 6 BİN 500 KİŞİ CUMHURİYET'İN 103. YIL DÖNÜMÜ İÇİN BULUŞTU.