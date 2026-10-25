Yukarıyapıcı'da yamaçtan çıkmaya çalışırken ATV devrildi, iki kişi hafif yaralandı

Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı mevkiinde ATV kazası

Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Mahallesi Gölet mevkiinde, bir ATV'nin yamaçtan çıkmaya çalışırken devrilmesi sonucu iki kişi hafif şekilde yaralandı. Olayda sürücü M.D. (25) ile araçta bulunan N.Ö. (26) yaralandı. Kazaya karışan aracın plakası 10 ATE 458 olarak kaydedildi.

Kaza anı ve yaralanmalar:

Edinilen bilgilere göre, M.D. yönetimindeki ATV yamaçtan çıkma girişimi sırasında devrildi. Kazada hem sürücü hem de araçtaki diğer genç hafif yara aldı; ciddi hayati tehlike bildirimi yapılmadı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri kısa sürede ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

BALIKESİR'İN ERDEK İLÇESİNDE ATV İLE YAMAÇTAN ÇIKMAYA ÇALIŞAN 2 KİŞİ, ARACIN DEVRİLMESİ SONUCU HAFİF YARALANDI. İHBAR ÜZERİNE JANDARMA VE 112 ACİL SAĞLIK EKİPLERİ KISA SÜREDE OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ.