Dolar 49,6149 -0,21%
Euro 55,8105 +0,10%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.393,22 -1,29%
EUR/USD 1,1217 -0,04%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Bitlis'te Dideban Tepesi'ne çığ güvenlik hattı kuruluyor

Bitlis'te Dideban Tepesi'nde başlatılan Çığ Önlem Projesi ile bin 270 m kar perdesi ve 5 sıra kar köprüsü inşa edilerek kış riskleri azaltılacak.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 17:28

GÜNCELLEME: 25 Ekim 2026 - 17:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bitlis'te Dideban Tepesi'ne çığ güvenlik hattı kuruluyor

Çalışmalar yerinde incelendi:

Bitlis'in Gazibey ve 8 Ağustos mahallelerinde her yıl tehlike oluşturan çığ riskiyle mücadele amacıyla başlatılan Çığ Önlem Projesi kapsamında Dideban Tepesi'ndeki saha çalışmaları sürüyor. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, alanda yürütülen uygulamaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Karakaya'ya ziyarette İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, ilgili kurum amirleri ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. İnceleme, projenin teknik uygulamalarına dair sahadaki ilerlemeyi değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamı ve teknik detaylar:

Projenin ilk etabında Dideban Tepesi boyunca bin 270 metre uzunluğunda bir kar perdesi oluşturulması planlanıyor. Bu yapı, kar birikimini kontrol ederek olası çığ hareketlerini engellemeyi hedefliyor. Ayrıca perdenin üst kesimlerinde, muhtemel çığ hareketlerini kesmek ve enerjisini dağıtmak üzere 5 sıra halinde ve her birinin yaklaşık 35 ila 45 metre uzunluğunda kar köprüleri inşa edilecek.

Vali Karakaya, projenin niteliğini değerlendirirken bu uygulamaların mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyeceğini vurguladı ve çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Projenin, ülke genelinde ilk defa uygulanan kapsamlı müdahaleler arasında yer aldığı ifade edildi.

İlerleme ve hedef tarih:

Çalışmalar Ağustos ayında başlamış olup uygulama süreci Valilik ile AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda devam ediyor. Vali Karakaya, projenin ihale sürecinin 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirildiğini ve saha çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlediğini açıkladı.

Projenin ilk etabının yoğun bir çalışma ile aralık ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Karakaya, 2026 yılı içinde ilk etap uygulamalarına başlandığını ve ilerleyen yıllarda projenin diğer aşamalarının da hayata geçirilmesi için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla Gazibey ve 8 Ağustos mahallelerinde yaşayanların kış aylarında çığ tehlikesine karşı daha güvenli bir yaşam alanına kavuşmasının amaçlandığını belirtti. Uygulama sürecinin takip edilmesi ve bakım planlarının oluşturulması gibi adımların, projenin kalıcılığı açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Not: Haber metninde aktarılan tüm tarih, kişi ve teknik veriler ilgili yetkililerin açıklamalarına dayanmaktadır.

BİTLİS’İN GAZİBEY VE 8 AĞUSTOS MAHALLELERİNDE HER YIL YAŞANAN ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI BAŞLATILAN ÇIĞ...

BİTLİS’İN GAZİBEY VE 8 AĞUSTOS MAHALLELERİNDE HER YIL YAŞANAN ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI BAŞLATILAN ÇIĞ ÖNLEM PROJESİ’NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR. BİTLİS VALİSİ AHMET KARAKAYA (SAĞDAN İKİNCİ), DİDEBAN TEPESİ'NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dündül Tepesi'nde zorlu araziyi aşan amatör dağcılar keçileri 70 metreden kurtar...
images

Uzmanlar uyardı: Bursa'yı boydan boya geçen fay 7 büyüklüğüne yol açabilir
images

Metrelerce yükseklikte rahat adımlarla ilerleyen dağ keçileri kaydedildi
images

Spil mahalle sakinleri doğalgazın çözülmesinde Semih Balaban'a teşekkür etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tosya'da hakimiyeti kaybeden araç önce bariyerlere sonra otobüse çarptı

Esenler'de gece saatlerinde çatı yangını çıktı, itfaiye söndürdü

Alpu alt geçidinde marullar yola saçıldı: kamyonet yan yattı

Bakan Kacır paylaştı: SİPER-2 havadayken rotasını değiştirip hedefi imha etti

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Kadıköy'de devler ligi sınavı: Fenerbahçe Slavia Prag'ı ağırlıyor

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı