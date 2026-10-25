Bitlis'te Dideban Tepesi'ne çığ güvenlik hattı kuruluyor

Çalışmalar yerinde incelendi:

Bitlis'in Gazibey ve 8 Ağustos mahallelerinde her yıl tehlike oluşturan çığ riskiyle mücadele amacıyla başlatılan Çığ Önlem Projesi kapsamında Dideban Tepesi'ndeki saha çalışmaları sürüyor. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, alanda yürütülen uygulamaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Karakaya'ya ziyarette İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, ilgili kurum amirleri ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. İnceleme, projenin teknik uygulamalarına dair sahadaki ilerlemeyi değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamı ve teknik detaylar:

Projenin ilk etabında Dideban Tepesi boyunca bin 270 metre uzunluğunda bir kar perdesi oluşturulması planlanıyor. Bu yapı, kar birikimini kontrol ederek olası çığ hareketlerini engellemeyi hedefliyor. Ayrıca perdenin üst kesimlerinde, muhtemel çığ hareketlerini kesmek ve enerjisini dağıtmak üzere 5 sıra halinde ve her birinin yaklaşık 35 ila 45 metre uzunluğunda kar köprüleri inşa edilecek.

Vali Karakaya, projenin niteliğini değerlendirirken bu uygulamaların mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyeceğini vurguladı ve çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Projenin, ülke genelinde ilk defa uygulanan kapsamlı müdahaleler arasında yer aldığı ifade edildi.

İlerleme ve hedef tarih:

Çalışmalar Ağustos ayında başlamış olup uygulama süreci Valilik ile AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda devam ediyor. Vali Karakaya, projenin ihale sürecinin 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirildiğini ve saha çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlediğini açıkladı.

Projenin ilk etabının yoğun bir çalışma ile aralık ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Karakaya, 2026 yılı içinde ilk etap uygulamalarına başlandığını ve ilerleyen yıllarda projenin diğer aşamalarının da hayata geçirilmesi için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla Gazibey ve 8 Ağustos mahallelerinde yaşayanların kış aylarında çığ tehlikesine karşı daha güvenli bir yaşam alanına kavuşmasının amaçlandığını belirtti. Uygulama sürecinin takip edilmesi ve bakım planlarının oluşturulması gibi adımların, projenin kalıcılığı açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Not: Haber metninde aktarılan tüm tarih, kişi ve teknik veriler ilgili yetkililerin açıklamalarına dayanmaktadır.

BİTLİS’İN GAZİBEY VE 8 AĞUSTOS MAHALLELERİNDE HER YIL YAŞANAN ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI BAŞLATILAN ÇIĞ ÖNLEM PROJESİ’NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR. BİTLİS VALİSİ AHMET KARAKAYA (SAĞDAN İKİNCİ), DİDEBAN TEPESİ'NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.