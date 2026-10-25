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Dron kaydı ehliyetsiz sürücünün planını bozdu

Kırıkkale'de dronla denetimde, ehliyetsiz sürücünün yolcuyla yer değiştirme anı görüntülendi; sürücü ve araç sahibine toplam 80 bin lira ceza kesildi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 17:28

GÜNCELLEME: 25 Ekim 2026 - 17:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dron kaydı ehliyetsiz sürücünün planını bozdu

Dronla yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimi fark eden bir sürücü, cezadan kaçınmak için aracındaki yolcuyla yer değiştirdi; bu anlar dron kamerasıyla kaydedildi.

Denetimin ayrıntıları:

Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Olay dron görüntüleriyle tespit edilerek gerekli tutanaklar tutuldu.

Uygulanan cezalar:

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan işlemler sonucunda, sürücü ile araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası kesildi.

KIRIKKALE&#039;DE TRAFİK DENETİMİNİ FARK EDİNCE YOLCUYLA YER DEĞİŞTİREN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, DRONA...

KIRIKKALE'DE TRAFİK DENETİMİNİ FARK EDİNCE YOLCUYLA YER DEĞİŞTİREN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, DRONA YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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