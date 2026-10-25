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Hafta boyu süren narkotik operasyonunda 614 bin 330 sentetik ecza ele geçirildi

Ankara'da 18-24 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 154 şüpheli gözaltına alındı, 69 kişi tutuklandı; 614.330 adet sentetik ecza ele geçirildi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 17:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hafta boyu süren narkotik operasyonunda 614 bin 330 sentetik ecza ele geçirildi

Ankara'da narkotik operasyonunun ayrıntıları

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalarda önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Son bir haftalık çalışmada yapılan baskınlar ve aramalarda, hem satışa hazır sentetik ecza hem de farklı türlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

operasyonun kapsamı:

Ekipler, 18 ile 24 Ekim tarihleri arasında yürüttükleri operasyonlarda toplam 154 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 69 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Operasyonlar, temin eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik kapsamlı bir yöntemle gerçekleştirildi.

ele geçirilen maddeler ve malzemeler:

Aramalarda bulunanlar arasında 614 bin 330 adet sentetik ecza ile birlikte 17 kilo 974 gram esrar, 11 kilo 343 gram metamfetamin, 10 kilo 500 gram likit esrar ve 1 kilo 695 gram kokain yer aldı. Ayrıca 421 gram A.M. maddesi, 72 gram bonzai, 14 adet hassas terazi, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 4 şarjör ve toplam 126 fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca 366 bin 330 TL, 2 bin 750 avro ve 950 dolar nakit para bulundu.

Emniyet yetkilileri, soruşturmaların sürdüğünü ve yakalanan şüphelilerle ilgili işlemlerin adli mercilerce yürütüldüğünü bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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