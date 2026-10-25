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Kepez'te moto drag şampiyonası dördüncü ayakta hız ve çekişme

Kepez Yeni Drag Pisti'nde düzenlenen Türkiye MotoDrag Şampiyonası'nın 4. ayağında sporcular final mücadeleleriyle hız ve rekabet sergiliyor.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 17:31

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kepez'te moto drag şampiyonası dördüncü ayakta hız ve çekişme

Kepez'te motor sesleri final gününde:

Kepez Belediyesi ev sahipliğinde ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye MotoDrag Şampiyonası'nın 4. ayağı, Kepez Yeni Drag Pisti'nde devam ediyor. Aydoğmuş Mahallesi Fatih Terim Caddesi üzerindeki pistte bugün gerçekleştirilen final mücadeleleri, sporseverlere yüksek tempolu bir program sundu. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sporcular, antrenman ve sıralama turlarının ardından pistte kozlarını paylaşıyor.

pist ve yarış düzeni:

Pistte motosikletler yüksek hızlara ulaşırken yarışçılar süre ve kontrol dengesini ön plana çıkarıyor. Gün içinde yapılan antrenman turları ile sıralama yarışlarının sonuçlarına göre belirlenen eşleşmeler, final turlarında kazananı ortaya çıkarıyor. Organizasyon, seyirciler için de izlenebilirliği yüksek mücadeleler sunuyor.

kategoriler ve mücadele çeşitliliği:

Şampiyonanın 4. ayağında 11 kategoride yarışlar yapılıyor. Bu kategoriler: Süper Street, Pro Street, Street 2, Street 750, Street 600, Standart 1, Standart 2, Pro 200, Pro 300, Standart 300 ve Kadınlar. Farklı motor sınıflarındaki sporcuların piste yansıyan performansları, hem derece rekabetini hem de izleyici heyecanını artırıyor. Organizasyon, yerel yönetim ile federasyon iş birliğinin bir örneği olarak motor sporlarına ilgi duyanları bir araya getiriyor.

Final turlarıyla şekillenen sıralamalar sonucunda yarışçılar, 4. ayağı başarıyla tamamlayarak şampiyonadaki konumlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Gün boyu süren mücadeleler, Kepez'te motor sporları tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

KEPEZ BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN TÜRKİYE MOTODRAG ŞAMPİYONASI’NIN 4. AYAK YARIŞLARINDA...

KEPEZ BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN TÜRKİYE MOTODRAG ŞAMPİYONASI’NIN 4. AYAK YARIŞLARINDA HEYECAN BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLEN FİNAL MÜCADELELERİYLE DEVAM EDİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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