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Alaca'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç tarlada takla attı

Alaca'da direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği kazada, 06 FDS 403 plakalı hafif ticari araç bariyere çarpıp tarlada takla attı; iki kişi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 17:27

GÜNCELLEME: 25 Ekim 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alaca'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç tarlada takla attı

kaza ayrıntıları:

Çorum'un Alaca ilçesinde, Yozgat-Alaca kara yolunda meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir hafif ticari araç bariyerlere çarptı. 06 FDS 403 plakalı, Fiat marka araç çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlada takla attı.

Kazada araçtaki sürücü Z.M.M. ile yanındaki yolcu Y.M. yaralandı. Olay yerinde araçta meydana gelen hasar ve aracın takla atması dikkat çekti.

müdahale ve soruşturma:

Kaza bildirimini alan sağlık ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi çağrısı üzerine olay yerine intikal etti ve yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, tedavi için Alaca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İlgili birimler tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı; olay yerinde yapılan ilk tespitler sürücünün kontrol kaybı sonucu bariyerlere çarpma şeklinde kaydedildi.

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE BARİYERLERE ÇARPARAK TARLAYA YUVARLANAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ...

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE BARİYERLERE ÇARPARAK TARLAYA YUVARLANAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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