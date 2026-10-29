Cumhuriyet mirasına sahip çıkma çağrısı: Erzurum Kent Konseyi başkanından 29 Ekim mesajı

Erzurum Kent Konseyi'nden 29 Ekim mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin kuruluşunun milletin egemenliğini dünyaya ilan eden kutlu bir gün olduğunu vurguladı. Tanfer, bu yıl Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü kutlarken, ortak sorumluluk ve birlik çağrısı yaptı.

mesajın ana vurguları:

Tanfer, açıklamasında Kurtuluş Savaşı’yla kazanılan zaferin ardından Cumhuriyetin ilanının millete bırakılmış en büyük miras olduğunu belirtti. Mesajında Atatürk’ün şu sözünü hatırlattı: "Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir."

Cumhuriyet, aziz Türk Milleti’nin bağımsızlığının simgesidir. Tanfer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, şehitlerin kanlarıyla kurulmuş olan Cumhuriyetin korunmasının herkesin asli görevi olduğunu ifade etti.

tarihi sorumluluk hatırlatması:

Açıklamada, milletin tarih boyunca hürriyet ve bağımsızlıktan ödün vermeden yaşadığı, Kurtuluş Savaşı ile esaret zincirlerinin kırıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti ile bu başarının taçlandığı hatırlatıldı. Tanfer, Cumhuriyetin; vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla verilen milli mücadelenin sonucu olduğunu vurguladı.

Mesajda ayrıca, binlerce yıllık geçmişin birikimi ve 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen Cumhuriyete sahip çıkmanın, ülkenin ve milletin geleceği için ortak sorumluluk olduğu belirtildi. Tanfer, Cumhuriyeti daha ileriye taşımak için birlik ve dayanışma içinde çalışılmasının önemine dikkat çekti.

Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına yapılan açıklamanın sonunda Tanfer, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler ile kahraman gaziler için rahmet, minnet ve şükran dileklerini iletti. Mesaj, Kadirşinas Erzurumlu hemşehrilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla kutlama ifadesiyle son buldu.

ERZURUM KENT KONSEYİ BAŞKANI HÜSEYİN TANFER, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.