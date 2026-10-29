Dolar 49,8326 +0,06%
Euro 55,6209 +0,08%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.473,50 -0,27%
EUR/USD 1,1140 -0,16%
Brent Petrol 110,27 -1,23%
--°

Cumhuriyet mirasına sahip çıkma çağrısı: Erzurum Kent Konseyi başkanından 29 Ekim mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhuriyetin 103. yılını kutlayıp mirasa sahip çıkma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cumhuriyet mirasına sahip çıkma çağrısı: Erzurum Kent Konseyi başkanından 29 Ekim mesajı

Erzurum Kent Konseyi'nden 29 Ekim mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin kuruluşunun milletin egemenliğini dünyaya ilan eden kutlu bir gün olduğunu vurguladı. Tanfer, bu yıl Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü kutlarken, ortak sorumluluk ve birlik çağrısı yaptı.

mesajın ana vurguları:

Tanfer, açıklamasında Kurtuluş Savaşı’yla kazanılan zaferin ardından Cumhuriyetin ilanının millete bırakılmış en büyük miras olduğunu belirtti. Mesajında Atatürk’ün şu sözünü hatırlattı: "Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir."

Cumhuriyet, aziz Türk Milleti’nin bağımsızlığının simgesidir. Tanfer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, şehitlerin kanlarıyla kurulmuş olan Cumhuriyetin korunmasının herkesin asli görevi olduğunu ifade etti.

tarihi sorumluluk hatırlatması:

Açıklamada, milletin tarih boyunca hürriyet ve bağımsızlıktan ödün vermeden yaşadığı, Kurtuluş Savaşı ile esaret zincirlerinin kırıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti ile bu başarının taçlandığı hatırlatıldı. Tanfer, Cumhuriyetin; vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla verilen milli mücadelenin sonucu olduğunu vurguladı.

Mesajda ayrıca, binlerce yıllık geçmişin birikimi ve 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen Cumhuriyete sahip çıkmanın, ülkenin ve milletin geleceği için ortak sorumluluk olduğu belirtildi. Tanfer, Cumhuriyeti daha ileriye taşımak için birlik ve dayanışma içinde çalışılmasının önemine dikkat çekti.

Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına yapılan açıklamanın sonunda Tanfer, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler ile kahraman gaziler için rahmet, minnet ve şükran dileklerini iletti. Mesaj, Kadirşinas Erzurumlu hemşehrilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla kutlama ifadesiyle son buldu.

ERZURUM KENT KONSEYİ BAŞKANI HÜSEYİN TANFER, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR MESAJ...

ERZURUM KENT KONSEYİ BAŞKANI HÜSEYİN TANFER, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Valilikte tebrikat kabulü: Kilis'te 29 ekim coşkusu
images

Erzurum'da yazılan cumhuriyet: DAGC başkanı Türkez'ten 29 Ekim mesajı
images

Çocuklarıyla gelenler, yağmurda koşanlar: 1.221 kişi cumhuriyeti kutladı
images

Cumhuriyetin 103. yılı Gaziantep'te salon töreniyle kutlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

nato ve bağlı komutanlıklardan ortak 29 Ekim kutlaması

Alanya'da 103'üncü yıl coşkusu gençlerin gösterileriyle taçlandı

Mavi berelilerin korteji Bolu’da 29 ekim törenlerine damga vurdu

Pamukkale semalarında cumhuriyet gururu bayraklarla dalgalandı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek