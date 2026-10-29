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Yozgat'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu yediden yetmişe taşındı

Yozgat'ta Cumhuriyet Bayramı törenleri; saygı duruşu, konuşmalar, komando gösterisi ve Spor Lisesi bayrak koreografisiyle yediden yetmişe coşkuyla kutlandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yozgat'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu yediden yetmişe taşındı

Yozgat'ta bayram törenleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü Yozgat'ta yediden yetmişe her kesimin katılımıyla coşku içinde kutlandı. Resmi tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; alanı dolduran vatandaşlar törene yoğun ilgi gösterdi.

Programda günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından duygulu şiirler seslendirildi. Konuşmasında milli birlik ve beraberliğin altını çizen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitler ile gazileri andı.

Geçit töreni ve askeri gösteriler

Geçit töreninde komando birlikleri disiplinli ve dikkat çekici bir gösteri sundu; performans alkışlarla karşılandı. Tören sırasında meydanı dolduran vatandaşlar ellerinde bayraklarla gösterilere eşlik etti, coşku devam etti.

Sivil ve kültürel etkinlikler

Program kapsamında Spor Lisesi öğrencilerinin sunduğu Türk bayraklı koreografi izleyicilerden beğeni topladı. Ayrıca halk oyunları ekibinin yöresel oyunları renkli görüntüler oluşturdu ve yerel kültür canlı şekilde yansıtıldı.

Geçit töreninin tamamlanmasının ardından resmi kutlama programı sona erdi; gün boyunca süren etkinlikler katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı ve Cumhuriyet'in önemine vurgu tekrarlanarak tören sonlandırıldı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ&#039;NİN KURULUŞUNUN YIL DÖNÜMÜ, YOZGAT&#039;TA YEDİDEN YETMİŞE HER KESİMDEN VATANDAŞIN...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞUNUN YIL DÖNÜMÜ, YOZGAT'TA YEDİDEN YETMİŞE HER KESİMDEN VATANDAŞIN YOĞUN KATILIMIYLA COŞKU İÇİNDE KUTLANDI.-

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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