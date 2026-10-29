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Mardin'de cumhuriyetin 103. yılı törenle kutlandı

Mardin'de 29 Ekim kutlamaları Artuklu Spor Salonu'nda yapıldı; Vali Tuncay Akkoyun cumhuriyetin 103'üncü yılını ve değerlerini vurguladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 13:15

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mardin'de cumhuriyetin 103. yılı törenle kutlandı

Mardin'de 29 Ekim kutlamaları

Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yılı Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene katılanlar, Vali Tuncay Akkoyun'u selamladıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

Törende İstiklal Marşı okundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı katılımcılara iletildi. Program, kentteki ortak değerlerin ve cumhuriyetin öneminin vurgulandığı konuşmalarla devam etti.

Vali Akkoyun'un konuşması:

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmasında Vali Tuncay Akkoyun, cumhuriyetin 103'üncü yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Akkoyun, cumhuriyetin bu topraklarda kökleri çok derinlerde olan bin yıllık varlıklarını sonsuzluğa taşıyan var olma inancının en somut göstergesi olduğunu ifade etti ve şöyle konuştu:

'Cumhuriyetimiz, inanç, cesaret ve fedakarlıkla yazılan bir destana dönüşüp, Necip Milletimizin ruhunda yeşeren umutla filizlenerek bugün ulu bir çınara dönüşmüştür. Bizlere düşen en önemli görev, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ’Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal’ dizelerinden aldığımız ilhamla, istikbalimizi ’Güçlü ve Tam Bağımsız Türkiye’ şiarıyla, cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak inşa etmektir.'

Akkoyun, ayrıca cumhuriyetin farklılıklarla bir arada yaşamanın en değerli mirası olduğunu vurgulayarak, Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünü hatırlattı ve Mardin'in kardeşlik ile hoşgörü içinde örnek bir birliktelik sergilediğini söyledi.

Program ve kapanış:

Tören, Vali Akkoyun'un konuşmasının ardından öğrencilerin şiirleri ve gösterileriyle sürdü. Programın sonunda katılımcılara yönelik mesajlar paylaşıldı ve etkinlik, eğitim kurumlarının hazırladığı sunumlarla sonlandırıldı. Gün, cumhuriyetin değerlerinin genç nesillere aktarılması vurgusuyla tamamlandı.

MARDİN&#039;DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI

MARDİN'DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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