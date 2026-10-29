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Cumhuriyetin bekçiliği görevi gençlere anlatmakla başlar

Erzurum Tarih Derneği Başkanı Hacı Ömer Özden, 29 Ekim'de cumhuriyetin 103. yılı vesilesiyle gençlere rehberlik ve cumhuriyete sahip çıkma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cumhuriyetin bekçiliği görevi gençlere anlatmakla başlar

Erzurum Tarih Derneği başkanı Özden'den 29 Ekim mesajı

Erzurum Tarih Derneği Başkanı Hacı Ömer Özden, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve millet iradesinin önemini vurguladı. Özden, Cumhuriyetin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılan en büyük atılım olduğunu belirterek, kuruluşun 103. yıl dönümünün gurur ve onurla kutlandığını ifade etti.

Cumhuriyetin anlamı ve tarihi miras:

Başkan Özden, cumhuriyetin milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve temsilcileri aracılığıyla kullandığı bir yönetim biçimi olduğuna dikkat çekti. Mesajında, cumhuriyetin antiemperyalist bir duruşun ardından, Anadolu'nun bağımsızlık ateşi ve yekvücut olabilen ruhuyla kazanıldığı ifadelerine yer verdi. Bu çerçevede Özden, Mehmet Akif'in dizelerine atıf yaparak, "Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım!" sözünü anımsattı ve cumhuriyetin taşıdığı erdem, fazilet, hak ve hukukun üst düzey değerler olduğunun altını çizdi.

Tehditler, birlik mesajı ve bekçilik çağrısı:

Özden, ülkemizin taşıdığı politik ve stratejik önem nedeniyle iç ve dış tehditlerin sürekli gündemde olduğunu belirtti. Bölücü terör örgütleri tarafından zaman zaman gerçekleştirilen saldırılara değinerek, milletin dün olduğu gibi bugün de bu tehditlere karşı gereken karşılığı verme gücünde olduğunu vurguladı. Mesajında ayrıca şunları kaydetti: "Cumhuriyetimizin ve Millet İradesinin En Güçlü Bekçileriyiz". Bu ifadeyle dernek başkanı, cumhuriyete sahip çıkmanın yalnızca bir söz değil sürekli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Atatürk'ün sözlerini hatırlatan Özden, "Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister." vecizesinin, topluma sürekli hazır olma ve değerlerine sahip çıkma iradesini hatırlattığını belirtti. Bu bağlamda en önemli görevlerden birinin gençlere Cumhuriyetin esaslarını iyi anlatmak ve onların çalışmalarına rehberlik etmek olduğunu vurguladı.

Özden ayrıca, cumhuriyetin aynı zamanda çağdaş toplum ve devlet çizgisi, milli ruh ve şuur olarak tanımlandığını, Türkiye Yüzyılı vizyonunu yerli ve milli atılımlarla ileri taşıma iradesinin bu değerlerden beslendiğini kaydetti.

Mesajın sonunda Erzurum Tarih Derneği olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vatan için canlarını veren aziz şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler rahmet, minnet ve şükranla anıldı; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı kutlandı.

ERZURUM TARİH DERNEĞİ BAŞKANI HACI ÖMER ÖZDEN, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MÜNASEBETİYLE BİR MESAJ...

ERZURUM TARİH DERNEĞİ BAŞKANI HACI ÖMER ÖZDEN, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MÜNASEBETİYLE BİR MESAJ YAYIMLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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