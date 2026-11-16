Samsun-Ankara'da sonbahar yolculuğu renk cümbüşüne dönüştü

yol boyunca görülen renk geçişleri:

Samsun-Ankara kara yolu güzergâhında sonbaharın etkisiyle ağaç yaprakları farklı tonlara büründü. Yaprakların sarı, turuncu, kızıl ve kahverengi paleti yol boyunca belirgin geçişler oluşturuyor ve güzergâhı kullananların dikkatini çekiyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan bu renk değişimi, bölgedeki ağaç dokusunu sezona özgü bir görünüme taşıdı. Renklerin ardarda dizildiği koridorlar, yol boyunca seyredenlere farklı perspektifler sunuyor.

Vezirköprü'de mevsimsel dönüşüm:

Vezirköprü ilçesinin çeşitli noktalarında yeşil alanlar sonbaharın paleti ile buluştu; alanlardaki ton farklılıkları bölgeyi izlemeye değer kıldı. Yeşilden sarıya, turuncuya ve kızıla uzanan geçişler doğal bir kompozisyon oluşturdu.

Bölgede çekilen havadan görüntüler, mevsimsel dönüşümün geniş açıdan nasıl şekillendiğini ortaya koydu. Fotoğraf ve video kayıtları, doğadaki renk zenginliğini net biçimde belgeledi.

Sonbaharın izleri, hem kara yolu güzergâhında hem de Vezirköprü'nün farklı noktalarında görsel bir şölen yarattı; mevsimsel değişim, bölgeyi kullanıma çıkanların ilgisini çekmeye devam ediyor.

SAMSUN-ANKARA KARA YOLU GÜZERGÂHINDA VE VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNİN ÇEŞİTLİ NOKTALARINDA SONBAHARIN ETKİSİYLE DOĞA FARKLI RENKLERE BÜRÜNDÜ. AĞAÇLARIN SARI, TURUNCU, KIZIL VE KAHVERENGİ TONLARINA DÖNÜŞEN YAPRAKLARI, BÖLGEDE RENKLİ MANZARALAR OLUŞTURDU.