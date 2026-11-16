Hisarcık kapalı pazaryerinde tartı doğruluğu ücretsiz denetleniyor

Hisarcık kapalı pazaryerinde tartı kontrol noktası

Hisarcık Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından Kapalı Pazar Yerinde kurulan ücretsiz tartı kontrol noktası, pazarda alışveriş yapan vatandaşların aldıkları ürünlerin gramajını ve tartım doğruluğunu kontrol ettirebilmesine imkan tanıyor.

Nasıl işliyor:

Vatandaşlar, satın aldıkları ürünleri noktasına getirerek tartım doğruluğunu görevlilere ücretsiz olarak gösterebilecek. Uygulamanın temel amacı tüketici haklarının korunması, vatandaş memnuniyetinin artırılması ve pazaryerinde adil, şeffaf ve güvenilir bir alışveriş ortamının sağlanması olarak açıklandı.

İhlal tespit edilirse yapılacaklar:

Yapılan kontrollerde eksik gramaj veya herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi durumunda, belediye zabıta ekipleri tarafından ilgili esnaf hakkında gerekli idari işlemler uygulanacağı bildirildi. Nokta ayrıca esnafın mevzuata uyumunu desteklemeye ve pazardaki güveni artırmaya yönelik bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

HİSARCIK KAPALI PAZARYERİNDE TARTI KONTROL NOKTASI KURULDU