Bursa semalarında mercek bulutları görsel şölen oluşturdu

Sabah saatlerinde Bursa semalarında beliren mercek bulutları (lenticüler) gökyüzünde dikkat çekti. Halk arasında "UFO" görünümlü olarak anılan bu oluşum, şafak vaktindeki kızıllıkla birleşince izleyenlere etkileyici görüntüler sundu.

oluşum koşulları:

Mercek bulutları, atmosferde rüzgar hızının yükseklikle değiştiği ve kuvvetli rüzgârın bulunduğu şartlarda meydana geliyor. Bursa'da sabah saatlerinde yüksekte artan rüzgâr ile yerde esen kuvvetli lodos, bu tür bulutların oluşması için uygun atmosferik ortamı sağladı.

kaydedilen görüntüler ve kent simgeleri:

O anlar, Timsah Arena gibi şehir simgelerinin önünde de kayda geçti; cep telefonu kameralarına yansıyan kareler sosyal medyada ilgi topladı. Şafak ışığının verdiği renk tonları ve mercek bulutlarının simetrik yapısı birlikte izleyenlere kısa ama unutulmaz bir görsel şölen sundu.

BURSA SEMALARINDA SABAH SAATLERİNDE ORTAYA ÇIKAN UFO GÖRÜNÜMLÜ MERCEK BULUTLARI GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.