Bilecik'te bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Birlikte Güvenli Gelecek Projesi' kapsamında gençlerle bir araya geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezini ziyaret eden ekipler, merkezde bulunan 22 kişiye yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Eğitimin kapsamı:

Toplantıda polislik mesleği ve görevleri, trafik kuralları ve güvenli trafik bilinci, akran zorbalığı ile bunun önlenmesine yönelik farkındalık çalışmaları ve genel güvenlik konuları ele alındı. Katılımcılara, sahada karşılaşılabilecek durumlara yaklaşım, hakları ve sorumlulukları hakkında pratik bilgiler verildi.

Amaç ve devamı:

Çalışmanın hedefi, gençlerin bilinçli, duyarlı ve güvenli bir geleceğe hazırlanmasını desteklemek olarak açıklandı. Polis ekipleri, benzer bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin il genelinde devam edeceğini belirtti ve gençlerle iletişimin sürdürüleceğini vurguladı.

BİLECİK’TE 22 KİŞİYE GÜVENLİK EĞİTİMİ VERİLDİ