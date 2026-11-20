Olayın oluşu:

Gece saatlerinde Siirt-Kurtalan kara yolu üzerindeki virajda, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir tır, yağış ve kaygan zemin nedeniyle virajı dönerken kontrolden çıkarak makasladı. Savrulan tırın dorsesinde bulunan salamura ürünler kara yoluna döküldü.

Ekiplerin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yola saçılan salamura nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Temizlik ve inceleme çalışmaları:

Karayolları ekipleri, yolu temizlemek ve tırın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

SİİRT-KURTALAN KARAYOLUNDA KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN TIR MAKASLADI, DORSEDEKİ SALAMURA YOLA DÖKÜLDÜ