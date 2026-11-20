Ziyaretin detayları:

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, ilçede yaşayan gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Gerçekleştirilen görüşmede konuklarla sıcak bir iletişim kurulurken, gündeme getirilen ihtiyaç ve beklentiler üzerinde karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

Görüş alışverişi ve talepler:

Kaymakam Atam, misafirlerin dile getirdiği talepleri dikkatle dinledi ve not aldı. Toplantı sırasında hizmet süreçlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik öneriler konuşuldu; gaziler ile şehit yakınlarının gündelik yaşamlarını kolaylaştıracak taleplerin ilgili birimlere iletilmesi kararlaştırıldı.

Devletin desteğinin vurgulanması:

Atam, şehit aileleri ve gazilerin her zaman devletin himayesinde ve yakın ilgisi altında olduklarını vurguladı. Konuklara nazik ziyaretleri için teşekkür eden Kaymakam, iletişimin süreceğini ve ortaya çıkan konuların takip edileceğini belirtti.

Toplantı, karşılıklı saygı ve anlayış ortamında son buldu; katılımcılar görüşmenin kendileri için faydalı olduğunu ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

HİSARCIK KAYMAKAMI ATAM, GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARINI KABUL ETTİ