Van'da karın bıraktığı beyaz manzara

Geçtiğimiz hafta Van'da etkili olan kar yağışı, kentin çevresindeki yüksek dağları beyaz bir örtüyle kaplayarak dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Erek Dağı, Artos Dağı ve Süphan Dağının zirvelerinden yamaçlarına kadar inen kar, Van Gölü'nün mavi yüzeyiyle birleşerek izleyenlere doğal bir şölen sundu.

üç zirvenin ayrı ayrı etkisi:

Kentin farklı yönlerinde yükselen ve kent siluetini belirleyen bu dağlar, kar sonrası her biri ayrı bir atmosfer yansıttı. Kent merkezinin doğusunda 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı, sabahın ilk ışıklarıyla kente görkem kattı. Güneydoğuda yer alan 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı, Gevaş ve Edremit hattından izlenirken göl kıyısıyla bütünleşen beyaz zirvesiyle öne çıktı. Van Gölü'nün karşı kıyısından kartpostallık bir fon oluşturan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı ise konik yapısı ve karla kaplı yüzeyiyle yansımaları zenginleştirdi.

göl ve gökyüzüyle oluşan kontrast:

Dağların beyaz siluetleri ile Van Gölü'nün derin maviliği arasındaki kontrast, özellikle yüksek kesimlerde çarpıcı kompozisyonlar yarattı. Karın oluşturduğu parlak tonlar, gökyüzü ve göl yüzeyiyle birleşerek fotoğrafçıların ve doğa tutkunlarının ilgisini çeken sahneler meydana getirdi. Sonbahar ile kış arasındaki bu geçiş dönemi, bölgenin doğal güzelliklerini daha da belirgin hale getirdi.

Ortaya çıkan manzara, Van'ın sadece tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, sahip olduğu dağlar, göl ve geniş coğrafyasıyla da dikkat çeken bir şehir olduğunu yeniden gösterdi.

Üç zirve, tek mavilik: Erek, Artos ve Süphan Dağı beyaz gelinliğini giydi