D-650 Eskişehir-Bilecik kara yolunda yaya çarpması: 85 yaşındaki adam hayatını kaybetti

D-650 Eskişehir-Bilecik kara yolunda yaya çarpması

D-650 Eskişehir-Bilecik kara yolunun Küplü köyü mevkiinde dün gece meydana gelen kazada, karşıya geçmeye çalışan 85 yaşındaki İbrahim Kavak hayatını kaybetti. Olayda sürücü Arif A. idaresindeki 26 B 3112 plakalı otomobilin çarpması sonucu Kavak ağır yaralandı.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Kaza, Bozüyük’ten Bilecik yönüne seyir halindeki otomobil ile yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya arasında gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kavak için olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti ancak kurtarılamadı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Kavak ile ilgili olarak güvenlik güçleri ve ilgili birimlerce tahkikat başlatıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın, olayın oluş koşullarını ortaya koymayı amaçladığı belirtildi.

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