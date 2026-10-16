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D100 Çorum kavşağında Scania tır makasladı, sürücü Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı

Tosya'da D100 Çorum kavşağında bariyerlere çarpan Scania tır makasladı; sürücü Davut Ö. yaralandı ve Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

D100 Çorum kavşağında Scania tır makasladı, sürücü Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çorum kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan Davut Ö. yönetimindeki 61 K 3153 plakalı Scania marka tır bariyerlere çarparak makasladı.

Müdahale ve yaralı durumu:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi yönlendirmesiyle sağlık, polis ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücüyü Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Soruşturma başlatıldı:

Kazada yaralanan sürücünün tedavisine başlandığı, olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldığı bildirildi.

KASTAMONU&#039;NUN TOSYA İLÇESİNDE TIRIN BARİYERLERE ÇARPARAK MAKASLAMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN...

KASTAMONU'NUN TOSYA İLÇESİNDE TIRIN BARİYERLERE ÇARPARAK MAKASLAMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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