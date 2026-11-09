Konteynerinde yalnız bulunan 82 yaşındaki kadın Malatya'da yaşamını yitirdi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Münire Uyan, kaldığı konteynerde ölü bulundu. Olay, Yakınca Mahallesi'ndeki Manas Konteyner Kentte öğle saatlerinde meydana geldi.

Olay yeri ve bulgular:

İddiaya göre bir süre kendisinden haber alamayan yakınları, yaşlı kadını kontrol etmek için konteynere gitti. Komşuların yardımıyla konteynere giren aile, Uyan’ı yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan ilk kontrolde, kadının çeşitli sağlık sorunları bulunduğu ve hareketsiz bulunduğu tespit edildi.

İnceleme ve cenaze işlemi:

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ve sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, doktorlar ölümde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığını belirleyerek olayı doğal ölüm olarak değerlendirdi. Münire Uyan’ın cenazesi, resmi işlemler için Malatya Şehir Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililerce başlatılan soruşturmanın, ölümün doğal nedenlere dayandığı yönündeki tespitle sürdüğü öğrenildi.

MALATYA'NIN YEŞİLYURT İLÇESİNDE YALNIZ YAŞAYAN 82 YAŞINDAKİ KADIN, KALDIĞI KONTEYNERDE ÖLÜ BULUNDU.