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Gerze'de okul güvenliği için koordinasyon güçlendiriliyor

Gerze'de okul ve çevre güvenliğini güçlendirmek için Millî Eğitim, Emniyet, Jandarma ve okul yöneticilerinin katılımıyla önleyici tedbir ve koordinasyon planlandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gerze'de okul güvenliği için koordinasyon güçlendiriliyor

Toplantı ve amaç:

Sinop'un Gerze ilçesinde, okul ve çevrelerinde güvenliğin sağlanması ve eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı, olası risklere karşı alınacak tedbirlerin planlanması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine odaklandı.

katılımcılar ve sunum:

Gerze İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen oturuma, İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Recep Ekim başkanlık etti. Kurum İş Sağlığı Uzmanı Arzu Babut sunum yaptı. Ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığından okul ve çevre güvenliğinden sorumlu yetkililer ile okul ve kurum müdürleri hazır bulundu.

değerlendirilen önlemler:

Toplantıda okul bazlı güvenlik değerlendirmelerinin güncellenmesi, koruyucu ve önleyici güvenlik uygulamalarının planlanması ile erken uyarı mekanizmalarının koordinasyonu ele alındı. Mevcut uygulamalar gözden geçirilerek, öğrencilerin eğitim ortamlarında güvenliğinin sağlanmasına yönelik ihtiyaç duyulan ilave tedbirler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Recep Ekim, öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı ve kurumlar arası iş birliği ile koordinasyonun önemine dikkat çekerek katılımcılara teşekkür etti.

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNDE OKUL VE ÇEVRELERİNDE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI, EĞİTİM ORTAMLARININ DAHA...

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNDE OKUL VE ÇEVRELERİNDE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI, EĞİTİM ORTAMLARININ DAHA GÜVENLİ HÂLE GETİRİLMESİ VE OLASI RİSKLERE KARŞI ALINACAK TEDBİRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA TOPLANTI DÜZENLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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