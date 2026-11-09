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Lösemiye karşı bilinç: hastanede farkındalık eğitimi düzenlendi

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Dr. Bünyamin Güney, çocukluk çağı lösemileri hakkında farkındalık eğitimi verdi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Serkan Varol

Lösemiye karşı bilinç: hastanede farkındalık eğitimi düzenlendi

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eğitim düzenlendi

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemi konusunda farkındalık arttırmak amacıyla bir eğitim programı gerçekleştirildi. Programın amacı, toplumda çocukluk çağı lösemileri hakkında doğru bilginin yaygınlaştırılması ve erken tanının önemine dikkat çekilmesiydi.

Eğitimin içeriği:

Eğitimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Güney verdi. Oturumda çocukluk çağı lösemilerinin belirtileri, tanı süreçleri ve tedavi yaklaşımları hakkında katılımcılara bilgi sunuldu. Sunum sırasında hastalığın belirtilerine erken dikkat edilmesinin tedavi başarısına etkisi vurgulandı; özellikle erken tanının önemi öne çıkarıldı.

Soru-cevap ve kapanış:

Program, katılımcıların merak ettikleri soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi. Katılımcılara verilen bilgilerle hastalığa ilişkin farkındalığın artması ve ailelerin gerektiğinde sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi hedeflendi. Hastane yetkilileri, benzer bilgilendirme etkinliklerinin süreceğini belirtti.

ERZİNCAN&#039;DA LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI KAPSAMINDA FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

ERZİNCAN'DA LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI KAPSAMINDA FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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