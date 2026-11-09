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Samsun'da narkotik ekipleri 340 bin 300 sentetik hap ele geçirdi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlkadım'da yürütülen operasyonda narkotik polisinin aramalarında 340 bin 300 adet sentetik ecza hap bulundu.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da narkotik ekipleri 340 bin 300 sentetik hap ele geçirdi

Operasyonun ayrıntıları:

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik bir çalışma yürütüldü.

ele geçirilen madde ve miktarı:

Yapılan aramalarda toplam 340 bin 300 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler, şüphelinin üzerinde ve eşyalarında bulundu.

yasal işlem ve soruşturma:

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor.

İLKADIM İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 340 BİN 300 ADET SENTETİK ECZA HAP ELE...

İLKADIM İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 340 BİN 300 ADET SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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