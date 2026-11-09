Samsun'da narkotik ekipleri 340 bin 300 sentetik hap ele geçirdi

Operasyonun ayrıntıları:

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik bir çalışma yürütüldü.

ele geçirilen madde ve miktarı:

Yapılan aramalarda toplam 340 bin 300 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler, şüphelinin üzerinde ve eşyalarında bulundu.

yasal işlem ve soruşturma:

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor.

İLKADIM İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 340 BİN 300 ADET SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ.