Dolar 50,1757 +0,08%
Euro 56,2205 +0,62%
Bist 11.695,64 +1,86%
Altın Gram 6.650,68 +1,17%
EUR/USD 1,1192 +0,44%
Brent Petrol 94,93 -3,45%
--°

Durağan'da miniklere uygulamalı trafik eğitimi

Olukbaşı İlkokulu'nda düzenlenen Trafik Dedektifleri Projesi eğitimi kapsamında Sinop İl Jandarma Komutanlığı, ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik bilinci kazandırdı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Durağan'da miniklere uygulamalı trafik eğitimi

etkinlik ve katılımcılar:

Sinop'un Durağan ilçesinde gerçekleştirilen eğitim, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Olukbaşı İlkokulu'nda yapıldı. Etkinliğe Durağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Kaya de katılarak çalışmayı yakından izledi. Eğitim, güvenli trafik davranışlarını küçük yaşlardan itibaren kazandırmayı amaçlayan bir program olarak planlandı.

uygulamalı eğitimde neler anlatıldı:

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından verilen eğitimde öğrencilere temel trafik kuralları, trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli davranış biçimleri uygulamalı olarak gösterildi. Anlatımlar görsel ve pratik örneklerle desteklenerek çocukların hem öğrenmesi hem de etkinlikten keyif alması hedeflendi.

Eğitim sırasında yapılan uygulamalarla öğrencilerin yaya güvenliği, işaret ve kuralları tanıma becerileri güçlendirildi. Etkinlik, katılımcı çocukların trafik konusunda bilinçlenmesini sağlamanın yanı sıra okul ve aile içinde bu bilincin yayılmasına katkı sundu.

Programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilerek etkinlik sonlandırıldı; böylece öğrenme süreci ödüllendirildi ve çocuklarda trafik güvenliği bilincinin kalıcı hale gelmesi amaçlandı.

SİNOP’UN DURAĞAN İLÇESİNDE, TRAFİK DEDEKTİFLERİ PROJESİ KAPSAMINDA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK...

SİNOP’UN DURAĞAN İLÇESİNDE, TRAFİK DEDEKTİFLERİ PROJESİ KAPSAMINDA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gençler 'Girişimci Kafası' ile TREX'te akıllı üretim deneyimi kazandı
images

Okul bahçesi orman laboratuvarına dönüştü: Adıyaman Altınşehir Anaokulu doğayla...
images

Geleceğin itfaiyecileri ormanda çok noktalı müdahale tatbikatı yaptı
images

Burhaniye'de fakültenin akreditasyon süreci güçlü yönleriyle tamamlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uşak belediye başkan vekili'nden Atatürk'ün mirasına sahip çıkma çağrısı

Mersin'de torbacı operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Erciyes Üniversitesi’nde yeni dönem başladı: rektör Kuddusi Erkılıç görevi devraldı

Diyarbakır sokaklarında organ bağışı bilincine yayılan seferberlik

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu