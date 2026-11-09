Durağan'da miniklere uygulamalı trafik eğitimi

etkinlik ve katılımcılar:

Sinop'un Durağan ilçesinde gerçekleştirilen eğitim, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Olukbaşı İlkokulu'nda yapıldı. Etkinliğe Durağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Kaya de katılarak çalışmayı yakından izledi. Eğitim, güvenli trafik davranışlarını küçük yaşlardan itibaren kazandırmayı amaçlayan bir program olarak planlandı.

uygulamalı eğitimde neler anlatıldı:

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından verilen eğitimde öğrencilere temel trafik kuralları, trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli davranış biçimleri uygulamalı olarak gösterildi. Anlatımlar görsel ve pratik örneklerle desteklenerek çocukların hem öğrenmesi hem de etkinlikten keyif alması hedeflendi.

Eğitim sırasında yapılan uygulamalarla öğrencilerin yaya güvenliği, işaret ve kuralları tanıma becerileri güçlendirildi. Etkinlik, katılımcı çocukların trafik konusunda bilinçlenmesini sağlamanın yanı sıra okul ve aile içinde bu bilincin yayılmasına katkı sundu.

Programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilerek etkinlik sonlandırıldı; böylece öğrenme süreci ödüllendirildi ve çocuklarda trafik güvenliği bilincinin kalıcı hale gelmesi amaçlandı.

SİNOP’UN DURAĞAN İLÇESİNDE, TRAFİK DEDEKTİFLERİ PROJESİ KAPSAMINDA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.