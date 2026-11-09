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Aliağa HABAŞ çelik tesisinde şiddetli patlama, itfaiye müdahalesi sürüyor

Aliağa'daki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda şiddetli bir patlama oldu; çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor, gelişmeler takip ediliyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aliağa HABAŞ çelik tesisinde şiddetli patlama, itfaiye müdahalesi sürüyor

olayın özeti:

Aliağa HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından tesiste yangın çıktı ve bölgeye sevk edilen ekipler olay yerine intikal etti.

ilk müdahale ve durum:

Olay yerinde görev yapan itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yetkililer ve müdahale ekipleri, yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Olayla ilgili resmi açıklama ve ileriye dönük bilgiler yetkililer tarafından paylaşılacak; gelişmeler takip ediliyor.

Aliağa HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda patlama

Aliağa HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda patlama

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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