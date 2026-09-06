Yemen'de toplantıya balistik saldırı: Husiler yerli füze kullandığını duyurdu

Husiler, toplantıyı yerli üretim balistik füze ile vurduklarını açıkladı

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan destekli seferberlik güçlerinin liderlerinin bir araya geldiği toplantıyı hedef aldıklarını duyurdu. Harekatın yerli üretim balistik füze ile gerçekleştirildiği belirtildi.

saldırıya ilişkin açıklama:

Husiler tarafından yapılan açıklamada, düzenlenen saldırının "hassas" olduğu ve toplantıdaki liderlerin hedef alındığı iddia edildi. Açıklamada saldırının amacına ulaştığı ve isabet tespit edildiği kaydedildi.

görüntüler ve sonuçlar:

Olay anına ait görüntüler, bölgede görevli bir dron tarafından kaydedildi. Paylaşılan videoda, saldırı sonucu 3 aracın imha edildiği görüldüğü aktarıldı. Saldırının tam konumuna dair herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Taraflardan bağımsız doğrulama veya ek ayrıntılar henüz paylaşılmadı; olayın bölgedeki güvenlik durumuna etkisi ve olası sonuçlara ilişkin resmi bilgiler bekleniyor.

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan destekli seferberlik güçlerinin liderlerinin bir araya geldiği toplantının yerli üretim bir balistik füze ile hedef alındığını açıkladı.