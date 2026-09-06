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Handüzü Yaylası'nda tekerlekler şenlik havasında döndü

Handüzü Yaylası'ndaki 10. Uluslararası Bisiklet Festivali'ne 6 ülkeden yaklaşık 100 sporcu katıldı; yarışlar sona erdi, ödüller ve halk çekilişi yapıldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 18:26

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 18:45

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Handüzü Yaylası'nda tekerlekler şenlik havasında döndü

Handüzü Yaylası'nda festival coşkusu

Rize’nin Güneysu ilçesi sınırlarındaki Handüzü Yaylası bu yıl da bisiklet tutkunlarını ağırladı. Organizasyonun 10. kez düzenlendiği Uluslararası Handüzü Bisiklet Festivali kapsamında gerçekleştirilen Rize MTP Cup yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe 6 farklı ülkeden, 100’e yakın sporcu katılım sağladı ve parkur boyunca hem rekabet hem de izleyici coşkusu bir arada gözlendi.

yarışlar ve katılım:

Yarışlarda farklı yaş ve deneyim seviyelerinden sporcular mücadele ederken, yerel halk da etkinliği piknik ve şenlik havasında takip etti. Organizasyon kapsamında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi; ayrıca bisikletle katılan vatandaşlar arasında düzenlenen çekilişte 5 kişiye bisiklet hediye edildi. Katılımın yoğun olması, yaylanın doğal ambiyansı ve hava güzelliği organizasyona ayrı bir canlılık kattı.

vali ve sporcuların değerlendirmesi:

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş organizasyondan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle aktardı: Çok yönlü ve her yönüyle güzel bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bisiklet Federasyonumuza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Güneysu Kaymakamlığımıza, belediyemize, Yeşilay’ımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir katılım var. Hemşehrilerimiz havanın güzelliğinden de istifade ederek adeta bir piknik ve şenlik havasında katılım gösteriyor. Yan destek tekerlekli bisiklet kullanan çocuklarımızdan profesyonel sporcularımıza kadar her yaştan katılım var. Az önce bisiklet sürerken bir sporcumuz, sabah saat 05.00’te Trabzon’dan yola çıkıp buraya kadar bisikletle geldiğini söyledi. Bu yönüyle mutluluk duyduğumuz bir organizasyon oldu

Genç kategorisinde yarışan Zeynep Bayram ise deneyimini, Rize’deki ilk yarışı olduğunu belirterek özetledi: Rize’deki ilk yarışımdı. Çamur ve sis nedeniyle önümüzü görmekte zorlandığımız, gerçekten oldukça çetin bir mücadele oldu. Ancak çok eğlendim. Ambiyans ve çevre harikaydı, emeği geçen herkese teşekkür ederim

Festival, sporcuların performansları ve halk etkinlikleriyle birlikte bölgenin tanıtımına katkı sağlarken, organizasyonkomitesinin planlaması ve destekçilerin katkısı sayesinde sorunsuz şekilde tamamlandı. Katılımcı sayısındaki istikrar ve uluslararası boyut, Handüzü Yaylası etkinliğinin önümüzdeki yıllarda da ilgi çekeceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

RİZE’NİN GÜNEYSU İLÇESİNE BAĞLI HANDÜZÜ YAYLASINDA NU YIL 10’UNCUSU DÜZENLENEN BİSİKLET FESTİVALİ...

RİZE’NİN GÜNEYSU İLÇESİNE BAĞLI HANDÜZÜ YAYLASINDA NU YIL 10’UNCUSU DÜZENLENEN BİSİKLET FESTİVALİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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