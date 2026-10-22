Dağ eteklerinde artan varlık: Hekimhan'da yaban keçileri görüntülendi

Hekimhan'da yaban keçileri görüntülendi
Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Çimenlik Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda bir grup yaban keçisi görüldü. Keçiler, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
görüntülerin kaydedilme koşulları:
Yaban keçileri dağlık bölgede bir süre dolaştı, daha sonra gözden kayboldu. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler kısa süreli gözlemi belgeliyor.
koruma ve bölgedeki gözlemler:
Koruma altında bulunan yaban keçilerinin son dönemlerde bölgede daha sık görülmeye başladığı belirtildi. Bu tür gözlemler, yerel halk ve ilgili kurumlar tarafından takip ediliyor.
Malatya'da yaban keçileri görüntülendi
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