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Dağ eteklerinde artan varlık: Hekimhan'da yaban keçileri görüntülendi

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Çimenlik Mahallesi'nde dağlık alanda görülen yaban keçileri vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı; sayısı artıyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 08:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Dağ eteklerinde artan varlık: Hekimhan'da yaban keçileri görüntülendi

Hekimhan'da yaban keçileri görüntülendi

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Çimenlik Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda bir grup yaban keçisi görüldü. Keçiler, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

görüntülerin kaydedilme koşulları:

Yaban keçileri dağlık bölgede bir süre dolaştı, daha sonra gözden kayboldu. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler kısa süreli gözlemi belgeliyor.

koruma ve bölgedeki gözlemler:

Koruma altında bulunan yaban keçilerinin son dönemlerde bölgede daha sık görülmeye başladığı belirtildi. Bu tür gözlemler, yerel halk ve ilgili kurumlar tarafından takip ediliyor.

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Malatya'da yaban keçileri görüntülendi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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