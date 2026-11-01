Dağ koridorunda kızıl geyiklerin sessiz şöleni

bölgenin doğal zenginliği:

Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Bilecik sınırındaki sarp, kayın ve meşe ormanlarıyla kaplı dağlık koridorda, Türkiye’nin en görkemli kara memelilerinden kızıl geyikler (Cervus elaphus) doğal yaşamlarında görüntülendi. Fotoğraflar, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin ve yaban hayatının canlılığının somut bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.

Görüntülerde, heybetli boynuzları ve asil duruşlarıyla bilinen geyiklerin sürü halinde ve tekil gezindiği, beslenme ve dinlenme anlarının yer aldığı kareler bulunuyor. Sarp, sık ormanlık arazide kaydedilen fotoğraflar, bölgedeki hayvan hareketlerinin insan etkisinden uzak noktalarda sürdüğünü gösteriyor.

görüntülerin kaydediliş süreci:

Doğa fotoğrafçısı Samet Asutay'ın günlerce süren arazi takibiyle elde edilen kareler; sabır, yer bilgisi ve doğal yaşamı rahatsız etmeyen gözlem yöntemlerinin ürünüdür. Fotoğraflar, gözlem sırasında hayvanların doğal davranışlarına müdahale edilmeden kaydedildi.

koruma çağrısı:

Yetkililer, kızıl geyiklerin bölgede varlığının ekosistemin sağlıklı olduğunun en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguluyor. Yaban hayatının sürdürülebilirliği için vatandaşlara ormanlık alanlarda daha duyarlı olunması, gürültü ve gereksiz girişimlerden kaçınılması çağrısı yapılıyor.

Paylaşılan görüntüler, bölgedeki biyolojik zenginliği ve doğal dengenin korunmasının önemini yeniden gündeme taşıdı.

İNEGÖL İLÇESİ İLE BİLECİK SINIRINDAKİ SARP ORMANLARDA, TÜRKİYE'NİN EN GÖRKEMLİ KARA MEMELİLERİNDEN KIZIL GEYİKLER DOĞAL YAŞAM ALANLARINDA GÖRÜNTÜLENDİ.