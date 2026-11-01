Gönen'de yağışlar baraj doluluklarını etkiledi: Yenice'de 8,61 puan artış

Gönen'de yağışlar su rezervlerine yansıdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 27-31 Ekim tarihleri arasındaki dört günlük süreçte Balıkesir genelinde kayda değer yağışlar ölçüldü. En yüksek değer Gönen merkezde metrekareye 65,1 milimetre olarak kaydedildi. Diğer ölçümler arasında Balya Dörtyol 43,5 mm, Manyas 41,2 mm, Susurluk 35,4 mm, Bandırma 25,8 mm ve Erdek 12,2 mm yer aldı.

yerel yağış dağılımı:

Ayrıntılı ölçümlerde İvrindi'de 28 mm, Burhaniye'de 24 mm, Altıeylül'de 23,1 mm, Havran'da 18,2 mm, Edremit merkezde 15,7 mm ve Savaştepe'de 11,4 mm yağış görüldü. Gönen ve çevresindeki yoğunlaşma, bölgedeki su dengesi üzerinde doğrudan etki oluşturdu.

baraj doluluklarındaki değişim:

Devlet Su İşleri (DSİ) verileri, Gönen-Yenice Barajı'nda ekim ayının son haftasında belirgin bir yükseliş olduğunu gösterdi. Barajın aktif doluluk oranı 23 Ekim'de yüzde 17,90 olarak kaydedilmiş; 24 Ekim'de yüzde 17,99, 25 Ekim'de yüzde 18,13, 26 Ekim'de yüzde 18,26 şeklinde artmaya devam etti. İzleyen günlerde de yükseliş sürerek 27 Ekim'de yüzde 18,78, 28 Ekim'de yüzde 20,52, 29 Ekim'de yüzde 22,30 ve 30 Ekim itibarıyla yüzde 26,51 seviyesine ulaştı. Böylece Gönen-Yenice Barajı'nın aktif doluluk oranında 23-30 Ekim arasında 8,61 puanlık artış görüldü; özellikle 29-30 Ekim arasında tek günde 4,21 puanlık yükseliş dikkat çekti.

İkizcetepeler Barajı'nda ise aynı dönemde küçük bir gerileme kaydedildi. DSİ verilerine göre İkizcetepeler'in aktif doluluk oranı 23 Ekim'de yüzde 54,36 iken 24 Ekim yüzde 54,23, 25 Ekim yüzde 54,14, 26 Ekim yüzde 54,05 oldu. 27 Ekim yüzde 54,05, 28-30 Ekim tarihlerinde ise yüzde 54,01 seviyesinde kaldı; toplamda yaklaşık 0,35 puanlık düşüş görüldü.

izleme ve olası etkiler:

Meteoroloji ölçümleri ile DSİ'nin baraj verileri, Balıkesir'deki su kaynaklarının kısa vadeli seyri hakkında önemli ipuçları veriyor. Gönen bölgesinde ölçülen yoğun yağış ile Gönen-Yenice Barajı'ndaki doluluk artışı örtüşürken, baraj seviyelerindeki değişimler önümüzdeki günlerde de izlenecek. Baraj doluluk oranlarında yağış miktarının yanı sıra baraja gelen su miktarı, su tüketimi ve işletme şartları da rol oynuyor; bu nedenle yetkililerin hem yağış verilerini hem de işletme parametrelerini takip etmesi gerekiyor.

BALIKESİR'DE 4 GÜNLÜK YAĞIŞTA GÖNEN ZİRVEDE, YENİCE BARAJI'NIN DOLULUK ORANI YÜZDE 8,61 YÜKSELDİ