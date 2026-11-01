Didim'de kıyı kentleri ortak akıl ve sıfır atıkla geleceğe yön verdi

Didim ev sahipliğinde birlik toplantısı ve uluslararası panel gerçekleştirildi

Kıyı Belediyeler Birliği Ekim 2026 Meclis Toplantısı ile Uluslararası Sıfır Atık ve Kıyı Mühendisliği Paneli, Didim Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Etkinliğe üye belediye başkanları, temsilciler, meclis üyeleri ve akademisyenler katılarak kıyı kentlerinin ortak sorunlarını, sıfır atık uygulamalarını ve kıyıların geleceğini gündeme taşıdı.

Mecliste dokuz gündem maddesi ele alındı:

Meclis oturumunda birlik üyeliği, çalışma programı, hizmet aracı alımı, 2026 yılı ek bütçesi, 2027 yılı bütçe tasarısı, tüzük değişiklikleri, birlik logosu ve diğer idari konular olmak üzere dokuz gündem maddesi görüşüldü. Toplantı, belediyelerarası koordinasyon ve ortak iş modellerinin geliştirilmesi ihtiyacını ön plana çıkardı.

Didim'in uygulamaları stantla tanıtıldı:

Program kapsamında Didim Belediyesi'nin hazırladığı "Sürdürülebilir Gelecek ve Yaşam Noktası" temalı stantta belediyenin çevre, sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları sergilendi. Kompost ve hayvan maması üretimi, atıkların yeniden değerlendirilmesiyle elde edilen ürünler ve geri dönüşüm uygulamaları katılımcıların beğenisine sunuldu; stant, üreten belediyecilik anlayışının sürdürülebilir yaşamla nasıl buluştuğuna dair somut örnekler taşıdı.

Başkan Gençay: ortak akıl ve dayanışma şart

Toplantının açılış konuşmasını yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, iklim değişikliği, su kaynaklarının korunması ve kıyıların geleceğinin yerel yönetimlerin ortak sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Gençay, çevre sorunlarının belediye sınırlarıyla sınırlı kalmadığını belirterek kentlerin karşılaştığı zorlukların ortak akıl ve dayanışmayla çözülebileceğini söyledi.

Didim'in Ege Denizi, Bafa Gölü ve Büyük Menderes Nehri gibi farklı kıyı ekosistemlerine sahip olduğuna dikkat çeken Gençay, kıyı korumanın yalnızca kıyı şeridini kaplamakla bitmediğini; doğal süreçlerin, ekosistemlerin, kent yaşamının ve gelecek kuşakların haklarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gençay ayrıca Altınkum sahilinde Vakıflar'a ait arazinin ihale süreciyle Didim halkına kazandırılmasına, Caretta caretta yaşam alanlarının ve nesli tehlike altındaki kum zambağı koruma çalışmalarına vurgu yaptı. Turizmin yalnızca deniz, kum ve güneş olmadığını; tarih, kültür, gastronomi ve yerel kimliğin sürdürülebilir turizmin ayrılmaz parçaları olduğunu belirtti.

Pilot uygulama: "Her Atık Çöp Değildir"

Gençay, Didim Belediyesi'nin çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde yürütülen "Her Atık Çöp Değildir" pilot uygulamasına dair bilgi verdi. Uygulama kapsamında haftalık atık toplama sistemleri devreye alınmış; toplanan atıklar lisanslı atık ayrıştırma merkezinde türlerine göre ayrıştırılıyor.

Semt pazarlarında pazarcılara dağıtılan özel atık poşetleriyle atıkların kaynağında ayrı toplanması sağlanıyor. Pazar atıkları akşam saatlerinde belediye ekipleri tarafından toplanıp ayrıştırılıyor; organik atıklar kompost üretiminde değerlendirilirken, organik atıklardan hayvan maması üretildiği belirtildi. Gençay, kompostun toprağa yeniden kazandırılarak kimyasal gübrelere alternatif oluşturduğunu aktardı.

Toplumsal davranış değişikliğinin önemine işaret eden Gençay, halkın bilgilendirildiğini ve okullarda çocuklara yönelik çevre eğitimleri gerçekleştirildiğini söyledi: "Doğadan aldığımızı yeniden doğaya kazandırmak, sorumluluk bilincimizi güçlendiriyor."

Panelde uzmanlar deneyimlerini paylaştı

Kıyı ve sıfır atık konularının ele alındığı Uluslararası Sıfır Atık ve Kıyı Mühendisliği Paneli'nde konuşmacı olarak Fransa Nice Belediyesi'nden Dr. Timur Aksakal, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Prof. Dr. Çağdaş Gönen, ODTÜ'den Dr. Işıkhan Güler ve Prof. Dr. Ayşen Ergin ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Bengi Atak yer aldı. Uzmanlar sıfır atık, atık yönetimi, bütünsel kıyı alanları yönetimi ve kıyı kentlerinin karşılaştığı çevresel sorunlar üzerine sunumlar yaptı.

Kıyı kentlerinin iklim değişikliği, su krizi, kıyı erozyonu ve atık yönetimi gibi ortak sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Kıyı Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, belediyeler arasındaki deneyim paylaşımının ve teknik-kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Aras, finansman ve somut projelerle yerel yönetimlerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Uygulama örnekleri ve kültürel tanıtım:

Panellerde sıfır atık yaklaşımı, atık oluşumunun azaltılması, geri kazanım, deniz kirliliğiyle mücadele, kıyı erozyonu ve kıyı ekosistemlerinin korunması gibi başlıklar ele alındı; katılımcılar farklı kentlerdeki uygulama örneklerini paylaşarak ortak çözüm önerilerini tartıştı. Program kapsamında Didim Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı ve konuklar kentteki önemli tarihi miraslardan Apollon Tapınağını ziyaret ederek Didim'in kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Toplantının kapanışında yeniden söz alan Başkan Hatice Gençay, görüşmelerin verimli geçtiğini ve Didim'de elde edilen deneyimlerin diğer belediyelere yol gösterebileceğini belirtti. Gençay, belediyeler arasında geliştirilecek ortak iş modellerinin daha ekonomik ve kalıcı çözümler ürettiğini vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.

BAŞKAN GENÇAY, "ORTAK AKIL VE DAYANIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR"