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Kasımda turunçgil bahçelerinde kültürel ve biyolojik mücadele vurgusu

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü'nün Kasım planı doğrultusunda üreticileri zamanında müdahale etmeye çağırdı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Kasımda turunçgil bahçelerinde kültürel ve biyolojik mücadele vurgusu

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden üreticilere uyarı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, turunçgil üreticilerini Kasım ayında bahçelerinde yapılması gereken kültürel ve biyolojik mücadele uygulamaları konusunda bilgilendirdi ve zamanında müdahale çağrısında bulundu.

Açıklamada, doğru uygulamalarla sağlıklı ağaçlar ile kaliteli ve yüksek verimli meyveler elde etmenin mümkün olduğu hatırlatıldı.

Kasım ayı mücadele planının önemi:

Kurumsal açıklamada, üretimde süreklilik ve verimin korunması açısından Kasım ayındaki işlemlerin zamanında yapılmasının önemine vurgu yapıldı. Müdürlük, üreticilere bu dönemde uygulanması gereken adımların atılmasının mahsul kalitesi ve çevresel sürdürülebilirlik açısından belirleyici olduğunu belirtti.

Hazırlanan planın saha uygulamalarına rehberlik edeceği, zararlıların erken dönemde tespit edilmesi ve biyolojik yöntemlerin önceliklendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Hazırlayan kuruluş ve takvim erişimi:

Açıklamada, planın Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hazırlandığı ve buna göre hareket edilmesi gerektiği vurgulandı. Üreticilerin Kasım Ayı Mücadele Planına göre bahçe bakımını ve biyolojik mücadele uygulamalarını eksiksiz yerine getirmeleri istendi.

Kasım ayı Turunçgil Tarım Takvimine ilişkin bilgilere ve uygulanacak önerilere ilişkin yönlendirme metnine ulaşılması için ilgili bağlantıya başvurulabileceği belirtildi. Müdürlük, sağlıklı üretim, kaliteli ürün ve sürdürülebilir tarım hedefleri doğrultusunda önerilerin takip edilmesini hatırlattı.

TURUNÇGİL ÜRETİCİLERİNE MÜCADELE UYARISI

TURUNÇGİL ÜRETİCİLERİNE MÜCADELE UYARISI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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