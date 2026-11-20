Olayın gelişimi:

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Karakuyu köyünde yaşayan aynı aile bireyleri, dağdan topladıkları mantarları akşam yemeğinde tükettikten sonra rahatsızlandı. Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti yaşayan 10 kişi, yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilerek yardım istendi.

Köye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan kişiler, daha sonra sağlık kuruluşuna sevk edildi. Hastalar, öncelikle Gölbaşı Devlet Hastanesine getirildi.

Tedavi ve sevk süreci:

Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan hastalardan Asiye Öztürk’ün sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle ileri tetkik ve tedavi amacıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Asiye Öztürk, sevkin ardından yoğun bakım servisine alındı.

Diğer hastaların tedavi durumları ve taburcu süreçleri ile ilgili sağlık ekipleri bilgilendirme yapmaya devam ediyor. Yetkililer, zehirlenme şüphesi olan vakalarda hızlı müdahalenin önemine dikkat çekti.

soruşturma ve uyarılar:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve konuyla ilgili inceleme sürüyor. Uzmanlar, doğadan toplanan mantarların uzman tarafından teşhis edilmeden tüketilmemesi gerektiğini, şüpheli durumlarda derhal tıbbi yardım alınmasını tavsiye ediyor.

Bu tür vakalar nedeniyle yerel sağlık birimleri ve köy sakinleri arasında uyarıların arttırılması ve benzer olayların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE DAĞDA TOPLAYIP AKŞAM YEMEĞİNDE YEDİKLERİ MANTARDAN ZEHİRLENEN AYNI AİLEDEN 10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI.