olayın gelişimi:

Esenyurt'ta, kentsel dönüşüm kapsamında daha önce yıkılan bir binanın molozları arasında demir toplayan bir hurdacı, Doğan Aras Bulvarı'nda sabah saatlerinde boşluğa düşerek yaralandı. Olayın saatinin 06.30 olduğu, hurdacının molozların arasındaki bir çukura düştüğü bildirildi. Düşüşün nedeni henüz belirlenemedi.

müdahale ve kurtarma çalışması:

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri boşluğa düşen hurdacıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirildi ve ardından kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

soruşturma ve inceleme:

Olay yerinde ekipler, molozlar arasında başka kişi bulunup bulunmadığını kontrol etmek amacıyla çalışma yaptı. Polis ekipleri kazıyla ilgili inceleme başlattı; düşüşün nedenine ilişkin araştırma sürüyor. Kentsel dönüşüm sahalarındaki çalışma ve güvenlik uygulamalarına dair bilgiler yetkililerce teyit ediliyor.

ESENYURT’TA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKILAN BİNANIN MOLOZLARI ARASINDA DEMİR TOPLAYAN HURDACI, BOŞLUĞA DÜŞEREK YARALANDI.