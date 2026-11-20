Tag Otoyolu Nogaylar mevkiinde tur otobüsü ile iki tırın karıştığı kaza: yaralılar var

Gaziantep'teki Tag Otoyolu Nogaylar mevkiinde tur otobüsü ile iki tırın karıştığı kaza bildirildi; olayda yaralılar olduğu teyit edildi.