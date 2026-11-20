Tag otoyolunda trafik kazası
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Nogaylar mevkisinde meydana gelen kazada bir tur otobüsü ile 2 tırın karıştığı bildirildi. Olayda yaralıların bulunduğu aktarıldı.
kazanın yeri ve araçların durumu:
Kaza, Tag Otoyolu'nun Nogaylar mevkiinde gerçekleşti. Çarpışmanın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı; olayın yerinde ilk tespitler yapılıyor.
müdahale ve ulaşım:
Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışında aksama yaşandığı, müdahale çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yaralananlara ilişkin sayısal bir veri henüz açıklanmadı.
Resmi kurumların ve yetkililerin açıklamaları geldikçe haber güncellenecektir.
TAG OTOYOLU NURDAĞI İLÇESİ NOGAYLAR MEVKİSİNDE TUR OTOBÜSÜ İLE 2 TIRIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA YARALILAR VAR.
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