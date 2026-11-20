oturum ve adaylık açıklaması:

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, oda seçimleri öncesinde meclis ve meslek komitesi üyesi adayları, kurul başkanları ve oda üyeleriyle düzenlenen yemek programında bir araya geldi. Programda, dört yıllık hizmet dönemine ait kapsamlı faaliyet filmi izletildi ve Özakalın yeni dönemde de başkanlığa talip olduğunu açıkladı.

Özakalın, göreve başladıklarında ortaya koydukları ilkeyi hatırlatarak, “Ek işimiz değil, tek işimiz ETSO olacak; statik değil dinamik, gündemin peşinden giden değil gündem kuran bir oda olacağız” sözünü yineledi ve yapılan çalışmaları rakamlarla aktardı.

sanayi, yatırım ve istihdam hedefleri:

Erzurum’un coğrafi konumunun yeniden uluslararası ticaret yollarının kavşağı hâline gelmesinin kentin avantajını artırdığını vurgulayan Özakalın; Zengezur Koridoru, Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve dört mevsim ulaşımı sağlayan tünellerin bu vizyona katkı sağladığını söyledi. Amaçlarının sadece yüklerin geçtiği bir merkez değil, üretken bir üretim ve dağıtım üssü oluşturmak olduğunu belirtti.

Özakalın, Erzurum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 152 hektarlık alandaki parsellerin büyük bölümünü yatırımcılara tahsis ettiklerini; mevcut tahsislerin sabit yatırım tutarının 5,7 milyar lira ve öngörülen istihdamın 4 bin 500 kişi olduğunu açıkladı. Genişleme etapları tamamlandığında hedefin 10 milyar liralık yatırım ve 20 bini aşan istihdam olduğunu vurguladı.

Organize sanayi bölgelerinin 2030 yılına kadar 6. bölge teşviklerinden yararlandırılmasıyla kentte daha önce bulunmayan tekstil sektörünün sıfırdan oluştuğunu belirtti. Ayrıca, Aziziye Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yer seçiminin tamamlandığını ve ÇED sürecinin başladığını paylaştı.

istihdam ve nitelikli işgücü:

Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı kapsamında 3 binden fazla vatandaşa mesleki eğitim verildiğini, bunlardan bin 859 kişinin doğrudan istihdama kazandırılmasıyla ETSO’nun 81 il arasında Türkiye birincisi olduğunu ifade etti. Çağrı merkezlerinde çalışan sayısının 650 seviyesine ulaştığını ve yıl sonu hedefinin bin kişi olduğunu ekledi.

finansman, proje destekleri ve kurumsal dönüşüm:

Üyelerin finansmana erişimini önceliklendirdiklerini söyleyen Özakalın, KOS GEB ve Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla üyelere yaklaşık 6 milyar 400 milyon lira kaynak ulaştırıldığını aktardı. ETSO iştiraki ABİGEM'in ise 500'ü aşkın proje ile bölgeye 4 milyar 413 milyon lira kaynak kazandırdığını belirtti.

KOS GEB Temsilciliği aracılığıyla yaklaşık 5 bin KOBİ ve girişimciye rehberlik edildiğini; onaylanan 225 proje kapsamında 107 milyon lira destek ödemesi yapıldığını söyledi. Kurumsal altyapıda ise hizmet binasının beş katlı modern bir komplekse dönüştürüldüğünü ve ETSO’nun 5 yıldızlı akredite oda statüsüyle tescil edildiğini vurguladı.

2022'den bu yana 11 bin 500'ü aşkın ticaret sicili işlemi sonuçlandırıldığını, bunun 2 bin 900'ünün yeni iş yeri kuruluşu olduğunu paylaştı. Arabuluculuk merkezinde üç buçuk yılda 70'i aşkın avukatla binlerce uyuşmazlığın adliyeye gitmeden çözüldüğünü ve Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Barosu iş birliğiyle bölgenin ilk Tahkim Merkezi'nin kurulacağını duyurdu.

eğitim, teknoloji ve uluslararası temaslar:

Şehrin gelecek planlaması için 35 meslek komitesi, 20 paydaş kurum ve 2 bin 400 anketle hazırlanan "2034’e Doğru Erzurum Strateji Rehberi"ni hatırlatan Özakalın, Mumcu Caddesi’ndeki vakıf binasının inşaatının yüzde 95 seviyesine ulaştığını bildirdi. Bu yapının hem üyeler için sosyal alan hem de başarılı öğrenciler için eğitim merkezi olacağını söyledi.

Vakıfa ait 136 dönümlük arazide 2027 Yatırım Programı’na alınan yeni mesleki ve teknik lisenin yanı sıra Model Fabrika ve soğuk hava test merkezinin kurulacağını aktardı. ATA Teknokent iş birliğiyle proje üreten üyelere ve genç girişimcilere proje başına 300 bin lira destek imkânı sunulduğunu belirtti.

Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarının etkinliklerine 3 bin 500'den fazla kişinin katıldığını; kadın kooperatifi sayısının 17'den 22'ye yükseldiğini söyledi. "Sanayide Kadın Eli" projesiyle 250'den fazla kadının sanayide istihdam edildiğini, "Tarımda Kadın Eli" ile çiftçilik eğitimleri verildiğini aktardı. Ayrıca üyelerin UR-GE projeleri ve sektörel ticaret heyetleriyle 300’ün üzerinde firmanın dış pazarlara eriştiğini belirtti.

etkinlikler ve forum:

Nisan 2025'te Cumhurbaşkanı’nın canlı bağlantısıyla açılan ve 27 ülkeden temsilciyi ağırlayan Palandöken Ekonomi Forumu’nun ikincisinin 4-6 Aralık tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu.

tarih, kültür ve sosyal sorumluluk:

ETSO’nun kuruluş yılının arşiv taramalarıyla 1885 olarak belgelendiğini ve hazırlanan tarih kitabıyla 141 yıllık geçmişin kayıt altına alındığını aktaran Özakalın, Erzurum Burma Bileziği’nin coğrafi işaret tescilinin alındığını ve kuyumculuk sektörüne yönelik "Altın Dokunuşlar" projesiyle destek sağlandığını belirtti.

"Cumhuriyeti Kuran Şehirler" projesi kapsamında Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara odalarının bir araya geldiğini; İkinci Meclis buluşması ve kardeş oda protokolleriyle tarihî bağların ticari iş birliklerine dönüştüğünü ifade etti. Sosyal sorumluluk kapsamında deprem konutları kampanyasına 2 milyon 525 bin 250 lira destek sağlandığını ve düzenli Ramazan ile öğrenci yardımlarının sürdüğünü söyledi.

seçim mesajı ve yeni dönem öncelikleri:

Özakalın, henüz tamamlanmamış hedefleri de samimiyetle sıraladı: Erzurum’un tamamının kalıcı olarak 6. bölge teşvik kapsamına alınması, Sınır Ticaret Merkezi statüsü kazanılması ve KGF Bölge Müdürlüğü’nün yeniden Erzurum’a açılması öncelikli gündem maddeleri olacak. Ayrıca KOBİ’lerin teminat ve fabrika değerleme sorunlarının takipçisi olacaklarını belirtti.

Yeni dönemde KOS GEB’in ardından KUDAKA, TKDK ve diğer kurumların irtibat ofislerini ETSO hizmet binasında toplayarak üyelerin proje süreçlerini tek çatı altında hızlandıracaklarını açıkladı. 21 Kasım’da yapılacak seçimlere iki gün kaldığını hatırlatarak konuşmasını birlik ve beraberlik mesajıyla tamamladı: "Bu seçim bir kavga değil, bir hizmet yarışıdır."

Program, konuşmanın ardından yemek ikramı ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SAİM ÖZAKALIN, ODA SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE ERZURUM İŞ DÜNYASI, MECLİS VE MESLEK KOMİTESİ ÜYESİ ADAYLARI, KURUL BAŞKANLARI VE ODA ÜYELERİYLE DÜZENLENEN YEMEK PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ