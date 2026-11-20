Adana'da 21 yıllık firari yakalandı

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt'in Pervari ilçesinde 30 Temmuz 2005 tarihinde meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kasten öldürme olayının 21 yıldır firari olan şüphelisini yakaladı. Yapılan çalışmada, şüphelinin kardeşinin kimlik bilgilerini kullanarak ikametlere gizlice girip çıktığı tespit edildi.

Operasyon ve iz takip çalışması:

Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yaklaşık 1 yıldır sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde şüphelinin Adana'da olduğu bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda aranan şahıs, evin tuvaletinin kapı arkasında saklanırken yakalandı.

Kimlik tespiti ve adli süreç:

Yakalama anında farklı kimlik bilgileri ibraz eden şahsın gerçek kimliği, yüz tanıma sistemi üzerinden tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Y.İ. (53) cezaevine teslim edildi.

Olayın meydana geldiği tarih ve yer olarak resmi kayıtlarda 30 Temmuz 2005 ve Siirt Pervari gösteriliyor; söz konusu olayda toplam 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yakalama, firari sanığın uzun süreli kaçış ve kimlik saklama çabalarının ardından gerçekleştirildi.

ADANA’DA JANDARMA EKİPLERİ, SİİRT’İN PERVARİ İLÇESİNDE 2005 YILINDA 4 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KASTEN ÖLDÜRME OLAYININ 21 YILDIR FİRARİ OLAN ŞÜPHELİSİNİ DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA YAKALADI. KARDEŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANDIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİ, EVİN TUVALETİNİN KAPI ARKASINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI.